25 kvartaler i træk er prisen på ejerlejligheder i København steget. Det er slut nu, viser nye tal.

Mere end seks års uafbrudte prisstigninger er slut for ejerlejlighederne i København.

I årets tredje kvartal faldt prisen på ejerlejigheder i hovedstaden således for første gang siden første kvartal i 2012. Helt konkret var faldet på 1,2 pct. i forhold til det foregående kvartal.

Dermed stopper en stime på 25 kvartaler i træk med prisstigninger for de københavnske ejerlejligheder. Det viser helt nye tal fra Finans Danmark.

Ifølge Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea, begynder lejlighedsmarkedet at vise svaghedstegn.

»Vi forventer, at den matte stemning vil fortsætter i den kommende tid, men vi forventer ikke, at vi står foran et større krak på lejlighedsmarkedet. Dertil er renten for lav, og interessen for at bo i byen for høj,« siger hun i en kommentar til de nye tal fra Finans Danmark.

Det seneste år er udbuddet af ejerlejligheder i København steget med 30,8 pct., og samtidig er antallet af handler faldet med næsten 10 pct.

Udover det første fald i mere end seks år for de københavnske ejerlejligheder byder tallene fra Finans Danmark også på andre opsigtsvækkende historier.

For første gang siden finanskrisen er prisen på huse steget mere end ejerlejligheder på årsbasis.

Salgspriserne på huse er på landsplan steget med 3,6 pct. det seneste år, mens ejerlejligheder er steget med 3,1 pct.

»De seneste mange år er priserne steget markant på ejerlejligheder, mens det ikke er gået lige så stærkt for huspriserne. Den udvikling er vendt nu, og for første gang siden krisen oplever husejerne, at priserne hen over et år har løftet sig lidt mere på huse,« siger Ane Arnth Jensen, viceadm. direktør i Finans Danmark, i forbindelse med offentliggørelsen af tallene.

Lise Nytoft Bergmann hæfter sig også ved, at markedet for huse har det godt, og at det vil fortsætte i de kommende år.

»Konkret forventer vi, at huspriserne vil stige med ca. 3,5 pct. i 2019 og med yderligere 2,5 pct. i 2020, når man målet prisudviklingen fra årets indgang til årets udgang. Det er mere end man kan forvente i et normalt år, og ganske flot når man tager den nuværende lave inflation i betragtning,« siger hun.