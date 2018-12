Joe & The Juice-stifter Kasper Basse har sat sin lejlighed i København til salg.

Lækkert. Hipt. Dyrt. Nogen ville måske sige det samme om Joe & The Juice-kæden, men lige netop i dette tilfælde er det den multirige bagmand Kaspar Basses hjemmebane, der er tale om.

De over 460 kvadratmeter har nemlig netop ramt det danske boligmarked, og prisen er i ‘spær øjnene op og tab kæben en anelse’-enden af skalaen.

50 millioner er nemlig, hvad der skal lægges for at blive indehaver af adressen i det indre København.

Det gør ikke bare ejerlejligheden, som er til salg hos mæglerkæden Ivan Eltoft Nielsen, til den absolut dyreste lejlighed, der netop nu er udbudt, men også til den dyreste, der nogensinde har været meldt under det offentlige markeds til salg-faner. Det oplyser boligvisningssitet Boliga.dk.

I løbet af de seneste 12 år, er det kun sket én gang før, at en mægler har sat det store runde milliontal på en lejlighed. Det var i 2016 - og så var det nøjagtigt den samme adresse og nøjagtigt den samme sælger. Den gang lykkedes det dog ikke Basse at finde den rette køber til lejligheden.

Rekordhandel til nær det halve

At der kan sælges lejligheder i den helt, helt, helt eksklusive ende, har året dog allerede vist. I efteråret blev en nybygget lejlighed på Krøyer Plads med udsigt til Nyhavn i Københavns inderste hjertekammer nemlig handlet til den højeste pris, en ejerlejlighed nogensinde er solgt for i Danmark.

De 287 kvadratmeter gik for svimlende 28,5 millioner kroner, viser data fra Boliga.

Men den rekord kan den succesfulde erhvervsmand altså give baghjul, hvis det lykkes at hive et håndslag på en handel nær udbudsprisen hjem.

Har man besøgt en af de fashionable Joe & The Juice-barer, der også har gjort sit indtog i flere lande uden for Danmarks grænser, kommer det nok næppe som den helt store overraskelse, at Kaspar Basses liebhaverlejlighed er opdateret med stor sans for detaljer.

En ny ejer vil således kunne se frem til at rykke ind blandt specialfremstillede skabe, særligt udvalgt marmor, et soveværelse med walk in-closet og badeværelse, køkken-alrum med blandt andet vinkøleskab og en ordning der sikrer, at lyset slukker, når man forlader lejligheden.

Området er blandt landets dyreste, helt nye tal fra årets ejerlejlighedshandler viser nemlig, at en enkelt kvadratmeter i København K er gået for 51.293 kroner. Det er kun overgået af Nordhavn, hvor lejlighederne i år er solgt for en gennemsnitlig kvadratmeterpris på lige over 58.000 kroner.

