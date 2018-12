Færre danskere har ondt i privatøkonomien: En »overraskende« gruppe har styr på pengene

Antallet af danskere, der har problemer med at få enderne til at mødes i deres privatøkonomi, er faldet, viser tal fra Danmarks Statistik.

Danskernes privatøkonomi er kommet i bedre form. Flere har i de seneste år fået nemmere ved at få økonomien til at løbe rundt, mens færre danskere har ondt i privatøkonomien. Det viser Danmarks Statistiks årlige undersøgelse af de danske husstandes økonomiske vilkår.

Undersøgelsen fra i år viser, at 76 pct. af de adspurgte har "nogenlunde let" til "meget let" ved at få enderne i privatøkonomien til at mødes. Undersøgelsen viser, at det er folkepensionister og efterlønsmodtagere, som har nemmest ved at få enderne til at mødes.

»Dette er måske overraskende, idet pensionisterne typisk ikke har høj indkomst, men det afspejler nok, at mange dels har en formue at tære på eller har lavere forbrugsbehov,« skriver Danmarks Statistik.

Ser man i den anden ende af skalaen, har 25 pct. af de adspurgte "lidt svært" til "meget svært" ved at få tingene til at hænge sammen rent økonomisk.

Danmarks Statistik sammenligner dette års tal med undersøgelsen fra 2014, og i denne periode er der altså fremgang at spore. Dengang lå andelen af adspurgte, som havde "nogenlunde let" til "meget let" ved at få økonomien til at løbe rundt på 71 pct.

»Det er dog ikke så gunstigt som før krisen, hvor samme andel var oppe på 83 pct. i 2007. I de seneste år er andelen, der angiver, at de har "svært" eller "meget svært" ved at få pengene til at slå til i hverdagen, faldet fra 12 pct. i 2014 til 9 pct. i 2018. Men heller ikke denne andel er tilbage på niveauet før krisen, hvor kun 7 pct. af de adspurgte gav udtryk for samme grad af bekymring,« skriver Danmarks Statistik.

Blandt de danskere, som har en stram økonomi, lyder det fra Danmarks Statistik, at »det sker, at de lider afsavn.«

»Undersøgelsen viser, at 12 pct. ikke havde haft råd til at tage hele husstanden på ferie væk fra hjemmet i mindst en uge det foregående år. For 8 pct. gælder det, at deres husstand ikke havde en bil til privat kørsel af økonomiske årsager, mens 3 pct. fortalte, at de ikke havde råd til at holde deres bolig ordentlig varm,« skriver Danmarks Statistik.

Endelig viser undersøgelsen, at en fjederdel af de adspurgte ikke vil være i stand til at betale en uforudset afgift på 10.000 kr. uden at skulle låne penge. I denne gruppe finder man særligt unge mellem 20 og 29 år.