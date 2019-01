Totalkredit lancerer lån for velhavere

Skrappe krav for at få et nyt lån med 30 års afdragsfrihed.

Danmarks største realkreditinstitut, Totalkredit, følger nu konkurrenterne og lancerer et boliglån med mulighed for 30 års afdragsfrihed.

Lånet henvender sig primært til velhavende danskere. For ikke alene må gælden maksimalt være på 60 pct. af boligens værdi, der er også skærpede krav til at have en større formue ved siden af.

For at få adgang til lånet skal man have en omsættelig formue på mindst 25 pct. af boligens værdi. Minimumskravet er 500.000 kr. Formuen kan dels bestå af friværdi, dels af frie midler. Pensionsformue kan ikke tælle med, da den er bundet.

Foruden de almindelige lånekrav, der bl.a. er blevet skærpet i de store byer, må gælden altså ikke overstige 60 pct. af boligens værdi. Man kan dog få adgang til lånet, så snart gælden er 75 pct. af værdien. I så fald skal man betale afdrag.



Bidragssatser før kundekroner på lån med 30 års afdragsfrihed:

Belåningsgrad F-kort Rentemax 0-40 pct. 0,65 0,65 40-60 pct. 1,40 1,40 Over 75 pct. 1,90 1,80

Kilde: Totalkredit

Det gør lånet attraktivt for ældre, der planlægger deres pensionstilværelse, mener chefanalytiker i Totalkredit, Jeppe Borre. For de kan afvikle på boliggælden, mens de arbejder, så de kommer ned på 60 pct., når de skal på pension. Derefter kan de vælge afdragsfrihed resten af livet.

Det nye lån er baseret på to eksisterende låntyper, nemlig F-kort og Rentemax. Det første får ny rente hvert halve år og er altså ekstremt rentefølsom. Men ligesom de to Rentemax-lån har det indbygget en fleksibilitet, der betyder, at man kan ændre på både afdragsprofil og løbetid hvert kvartal.

»Vores kunder efterspørger i stigende grad den type fleksibilitet. Dermed kan man planlægge sin økonomi bedre, når man kan vælge at skrue op og ned på nogle knapper,« siger Jeppe Borre.

Der benyttes to Rentemaxtyper, et med 5 års løbetid og et med 10 års løbetid.

Det første har en rente på -0,14 pct. og et renteloft på 1,5 pct.



Lånet med 10 års løbetid har en rente på 0,10 pct. og et renteloft på 3 pct.



At Totalkredit vælger at bruge F-kort-lånet, der har den største renterisiko, skyldes, at det er meget efterspurgt blandt kunderne.

Kan man holde sig på en belåningsgrad på 60 pct., bliver det samlede bidrag 0,9 pct. Bidraget stiger dog markant, hvis man låner helt op til 75 pct. af ejendommens værdi. De sidste 15 pct. point koster nemlig 1,90 pct. for et F-kort-lån og 1,80 pct. for et Rentemax-lån.