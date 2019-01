Vagthund advarer: »Forhøjet risiko« for store fald i lejlighedspriserne

Boligpriserne bliver nævnt som én af de hovedrisici, Finanstilsynet i øjeblikket holder særligt øje med.

Risikoen for, at markedet for ejerlejligheder i København bukker under, er stigende. Sådan lyder det fra Finanstilsynet i et notat om de hovedrisici, den finansielle vagthund i øjeblikket holder særligt øje med.

Priserne er kommet så langt op - bl.a. båret af det ekstremt lave renteniveau efter finanskrisen - at det muligvis ikke er holdbart.

»De høje priser betyder, at risikoen for tab er forhøjet – det bliver stadigt mere sandsynligt, at ejendomspriserne er overvurderede, og risikoen for store prisfald er tilsvarende forhøjet,« skriver Finanstilsynet.

Tilsynet har allerede bidt mærke i de første tegn på, at den lange fest på boligmarkedet i København kan være på vej mod en afslutning.

»Ejendomspriserne er vokset kraftigt i flere segmenter de senere år, og særligt lejlighedspriserne i København er steget meget. Priserne er dog stort set uændrede siden foråret, og antallet af handler er faldet, samtidig med at salgstiderne er steget. Det kan være et tegn på en forestående stagnering og mulig vending på boligmarkedet i København,« skriver Finanstilsynet.



Kvm-pris 4. kvartal 2018 Kvm-pris 3. kvartal 2018 Udvikling i pct. København 40.500 41.950 -3,5 Aarhus 30.700 31.900 -3,8 Hele landet 30.250 30.500 -0,7

Kilde: Homes og Danske Banks lejlighedsindeks

For nyligt viste tal fra ejendomsmæglerkæden Home og Danske Bank, at priserne på ejerlejligheder tog et dyk i 4. kvartal 2018. Her faldt priserne på ejerlejligheder i København med 3,5 pct.

De seneste prisfald betyder, at gennemsnitspriserne på en kvadratmeter ejerlejlighed nærmer sig de 40.000 kr. igen i København. I 3. kvartal var priserne 41.950 kr.