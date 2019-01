Lejlighedsmarkedet i København ramt af markant opbremsning - banket fem år tilbage

Antallet af solgte ejerlejligheder i København faldt markant i 2018, viser opgørelse.

Køberne står ikke længere i kø foran til salg-skiltene på lejlighedsmarkedet i København. Det har ført til en markant opbremsning i antallet af handler. I 2018 faldt antallet af handler så meget, at man skal fem år tilbage i tiden for at finde et tilsvarende niveau.

I 2017 blev der solgt 6.865 ejerlejligheder i København, men i 2018 faldt antallet til 5.626. Faldet svarer til en nedgang i handelsaktiviteten på 18 pct. Det viser tal fra Boligsiden.dk, der har gjort status over udviklingen på boligmarkedet i 2018.

»Sammen med svagt stigende salgstider og stigende prisnedslag understreger det, at der er en god sandsynlighed for, at de mindre prisfald på markedet for ejerlejligheder i København fortsætter ind gennem 2019. Vi venter fortsat en omtrent sidelæns bevægelse til prisfald på op mod 5 pct. i år for ejerlejligheder i København,« skriver Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark, i en kommentar til tallene.

I Realkredit Danmark påpeger man dog, at antallet af handler i 2018 er højere end i 2013 og 2014. Det var år, hvor markedet for ejerlejligheder var præget af store prisstigninger. Realkreditinstituttet fremhæver ligeledes, at handelsaktiviteten i 2018 var næsten dobbelt så høj som i 2011, hvor antallet af handler nåede den seneste bund.

I Nordea Kredit maner man også til besindighed i forhold til det markante fald i antallet af handler.

»Den faldende handelsaktivitet vidner om, at lejlighedsmarkedet er ved at bremse op i landets store byer. Men selv om faldet er kraftigt, er der ikke tale om, at lejlighedsmarkedet er ved at gå i stå. Der handles stadig rigtigt mange lejligheder, og faldet bør derfor ikke tolkes alt for dramatisk,« skriver Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea Kredit, i en kommentar til tallene.

Hun mener, at faldet mere er udtryk for, at der er blevet handlet usædvanligt mange lejligheder i de seneste år snarere end at der er tale om, at den nuværende handelsaktivitet er lav.