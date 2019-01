Skal du købe din første lejlighed? Sådan sikrer du dig en god start

At finde og købe et hjem - og måske endda det første af slagsen - er en af livets rigtig store beslutninger. Det kan virke som en uoverskuelig opgave: Hvilken slags bolig skal man vælge? Hvad skal den koste? Hvordan får man råd?

Hvis du er på jagt efter en lejlighed i storbyen, er et af de helt store spørgsmål måske; om det skal være en andels- eller en ejerlejlighed.

Og det er faktisk væsentligt at få gjort sig klart, hvad man egentlig leder efter, før man kaster sig ud blandt de godt 8.500 ejer- og andelsboliger, der ifølge Boliga for øjeblikket er til salg i landet.

- Udover de faktuelle behov: hvor meget plads vil man have, og hvor skal det ligge - så handler det jo dybest set om ikke at få en dårlig start på boligmarkedet og investere en masse penge i noget, som man måske ikke kan komme af med igen eller i en forening med dårlig økonomi, siger køberrådgiver John Wulff fra Købersmægler.dk.

- Det også en god idé at kigge lidt ud i fremtiden. Det er dyrt at flytte, så det kan betale sig at forudse sine behov: skal der for eksempel være plads til at få et barn eller to og så videre.

Her er tingene, du skal være opmærksom på, når du skal vælge mellem ejer- og andelsbolig:

Forening

Økonomien er en af de ting, der adskiller andels- og ejerlejligheder mest. Andelsboliger har længe været populære, fordi de ofte er billigere end ejerlejligheder, men hvis man ikke er forsigtig, kan man komme til at betale mere alligevel.

- Når du køber en andelsbolig, køber du dig også ind i den tilhørende forening og dens økonomi. Så her er det vigtigt, at man undersøger, om det er en sund andelsforening med gennemsigtighed i lån og lignende, fortæller John Wulff.

- Det er ikke nødvendigt i lige så høj grad med en ejerlejlighed, hvor din økonomi er adskilt fra foreningen. Dog er det her vigtigt, at se på bygningens stand, da du også har medansvar for den i en ejerforening.

Økonomi

For at få råd til at købe en bolig skal langt de fleste have et lån. Enten det billigere realkreditlån eller hos en bank. Men igen er der stor forskel på, om det er til en andels- eller ejerbolig.

- Historisk set var andelsboliger en mulighed for studerende at komme ind på boligmarkedet, og det var muligt at få et billigt lån på grund af den lavere vurdering af boligværdien i forhold til ejerlejligheder, siger John Wulff.

- Modsat ejerlejligheder er det dog ikke muligt at få et realkreditlån til at købe en andelsbolig. Det betyder, at du er afhængig af bankerne, hvor lånene typisk er dyrere. Så det er også vigtigt at tage med, når du skal vælge din bolig.

Udbud

En anden ting, der adskiller de to boligtyper, er udbud og efterspørgsel. Andelboliger er meget populære; problemet er bare, at der ikke bliver udbudt særlig mange til salg.

- Når du vil sælge din andelsbolig, kan du for eksempel give den videre til et familiemedlem, eller også bliver den tilbudt andre medlemmer af andelsforening, og derefter er der en venteliste. Først herefter bliver de udbudt, så mange gange af de rigtig gode er filtreret væk fra det offentlige boligmarked, fortæller John Wulff fra Købsmægler.dk til Boliga.

- Med ejerlejligheder bestemmer man selv, hvem den skal sælges til. Derfor er der ofte en del flere af dem på markedet, og hvis man har økonomien til det, kan det være en ret god investering.

https://www.boliga.dk/soeg2/gemtsoegning/?guid=67698444-a0a2-4ae2-a08e-a46bff99cd16