Boligrenter i nyt dyk: Afdragsfrit 1,5 pct. lån lurer i horisonten

Historisk høje kurser på populære realkreditlån.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Obligationskursernes himmelflugt fortsætter, og det kan bane vejen for et historisk billigt 1,5 pct. lån uden afdrag. Kursen på 2 pct. lånet uden afdrag handles nu i 99,6, det er det højeste niveau nogensinde.

Med en kurs på 99,6 skal der ikke meget mere til, før realkreditinstitutterne er nødt til at lukke for udstedelser. Kommer kursen over 100, må de ikke længere udstede lånetilbud i serien.

»Vi følger markedet nøje og er opmærksomme på, at det afdragsfrie 2 pct. lån er tæt på 100. Vi har dog stadig mulighed for at udstede nye lån i 2 pct. obligationerne, og vi ser derfor ikke et akut behov for at åbne nye serier lige nu. Men den beslutning kan selvfølgelig hurtigt ændre sig, hvis markederne ændrer sig,« siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

Der findes allerede en 30-årige obligation med en rente på 1,5 pct., men den kan kun bruges til lån med afdrag. Hidtil har realkreditinstitutterne ikke haft 30-årige 1,5 pct. lån uden afdrag.



»Det er vildt, at vi endnu engang står med en renterekord, men set fra boligkøbernes perspektiv er det vildt på den gode måde. De boligkøbere, der er i markedet i øjeblikket, har mulighed for at få et fastforrentet realkreditlån for den laveste ydelse nogensinde,« siger Lise Nytoft Bergmann.



Også i Jyske Realkredit er man overrasket over de lave renter.

»Det er niveauer, jeg kommer til at fortælle mine børnebørn om, når det engang kommer så vidt og bedstefar skal fortælle røverhistorier om dengang bedstefar var ung,« siger afdelingsdirektør i Jyske Realkredit, Mikkel Høegh.

Prisen på et 2 pct. lån uden afdrag. Lån på 1 mio. kr.:





I dag nov-18 Forskel Hovedstol 1.030.000 kr. 1.049.000 kr. 19.000 kr. Månedlig ydelse efter skat 1.710 kr. 1.740 kr. 30 kr. Samlet tilbagebetaling 1.433.000 1.459.000 kr. 26.000 kr.

Kilde: Nordea Kredit

Rentefaldet kommer særligt nye boligkøbere til gode. På tre måneder er kursen steget fra 97,8 til nu 99,6, dvs. med ca. 1,8 kurspoint. For en boligkøber, der har brug for et realkreditlån på 1 mio. kr., giver det en hovedstol, der er 19.000 kr. mindre og en månedlig ydelse efter skat, der er 30 kr. lavere. Målt over hele lånets løbetid sparer boligkøberne ca. 26.000 kr. i forhold til for blot tre måneder siden.



Det er ikke kun de 30-årige boligrenter, der sætter rekord. De 20-årige renter har også taget et synligt dyk, og det har fået kursen på den toneangivende 1,5 pct. obligation til at gå over 100. Det betyder, at realkreditinstitutterne ikke længere må udstede lån i serien.

I både Nordea Kredit, Nykredit og Jyske Kredit har de allerede en 20-årige obligation med en rente på 1 pct. på hylderne, mens Realkredit Danmark netop har åbnet en sådan serie.



»Vi har tidligere åbnet en obligation til brug for de 20-årige fast forrentede lån. Det er dog først nu, at vi har valgt at tage obligationen i brug, da vi ikke mener, at kursen har været attraktiv før nu. Men med de seneste dages rentefald har det billede ændret sig,« siger Lise Nytoft Bergmann.