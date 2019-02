PFA-kunder har tabt milliarder: »Negative afkast er aldrig behagelige«

2018 var ikke noget godt år for kunder med markedsrenteprodukter i PFA Pension, viser regnskabet.

2018 var et år, som mange kunder i PFA nok gerne vil glemme hurtigst muligt. Det store pensionsselskab kom nemlig ud af det forgangne år med et stort minus ud for investeringsafkastet.

Det samlede investeringsafkast i pensionsselskabet endte i minus 5,3 mia. kr., viser det årsregnskab, som PFA har offentliggjort fredag morgen.

»Negative afkast er aldrig behagelige, men uroen på finansmarkederne kom ikke uventet, og vi har formået at reducere tabene gennem et stramt fokus på at styre vores risiko. Der vil uundgåeligt være udfordrende år, og vi vil opleve udsving i afkastet fra år til år. Derfor er det vigtigt at huske, at pension er langsigtet opsparing,« udtaler Allan Polack, der er adm. direktør i PFA, i forbindelse med regnskabet.

Ifølge regnskabet fik kunder med 30 år til pensionering med opsparing i markedsrenteprodukter et afkast på mellem minus 5,7 pct. og minus 0,7 pct. Det samlede afkast for markedsrenteprodukter endte på minus 3,3 pct., mens kunder med gennemsnitsrente samlet fik et positivt afkast på 0,7 pct.

»Kunderne i PFA har over de sidste fem år fået et afkast på op til 41,9 pct. med den anbefalede investeringsprofil, selv hvis man regner de negative afkast fra 2018 med,« lyder det fra Allan Polack.

Ifølge PFA er det i periode med store udsving på finansmarkederne vigtigt at have investeringer, der er mindre konjunkturfølsomme end aktier og obligationer. Som mange andre pensionsselskaber har PFA i de seneste år haft større fokus på såkaldte alternative investeringer. Det er investeringer i f.eks. ejendomme, infrastruktur og grøn energi.

I løbet af 2018 købte PFA bl.a. tyske ejendomme for ca. 5,1 mia. kr., ligesom pensionskassen var med til at købe TDC af børsen. Det har samlet bragt de alternative investeringer i PFA op på 90 mia.kr.

»At PFA nu har omkring 90 mia. kr. placeret i unoterede investeringer gør, at vi har skabt en alsidig og robust portefølje. Vi vil blive ved med at udbygge porteføljen, da vi forventer, at afkastene i årene der kommer, vil blive udfordret af fortsat lave renter og en mere moderat udvikling på aktiemarkederne,« siger Allan Polack.