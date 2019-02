Boligrenter i frit fald: 1,5 pct. lån uden afdrag på affyringsrampen

Så meget sparer du på et 1,5 pct. lån.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Boligrenterne er i frit fald. En netop overstået fleksauktion har sikret boligejerne negative renter, og torsdag steg kurserne på obligationerne bag lån med fast rente til rekordhøjder.

2 pct. lånet uden afdrag handles i kurs 99,95 og er dermed tæt på at lukke. Det betyder, at et afdragsfrit 1,5 pct. lån er sendt ud på affyringsrampen i realkreditinstitutterne. Bliver det åbnet, vil det være danmarkshistoriens billigste 30-årige boliglån.

»Vi har noteret os den høje kurs på den 30-årige 2 pct. obligation uden afdrag. Hvis vi beslutter os for at åbne en ny afdragsfri obligation med en lavere kuponrente, sender vi en fondsbørsmeddelelse ud for at orientere hele markedet samtidig,« siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

Åbningskursen på et 1,5 pct. lån uden afdrag ventes at ligge på den gode side af 95. Kursfølsomheden er ekstremt høj - omkring 10. Dermed er det optimalt for boligejere, der vil spekulere i at konvertere lodret, hvis renten stiger.

Så meget koster et afdragsfrit lån

Låntype 2 pct. afdragsfrit 1,5 pct. afdragsfrit Forskel Kurs 100 95,3 4,7 Hovedstol 1.026.000 1.077.000 51.000 Mdl. ydelse efter skat 1.700 1.490 210 Samlet tilbagebetaling 1.427.000 1.421.000 6.000

Kursen på 1,5 pct. lånet er et skøn. Kilde: Nordea Kredit

»Der er ikke den store forskel på de to obligationer, og målt over hele lånets løbetid spiller det heller ikke den store rolle, om man finansierer sin bolig med den ene eller den anden låntype. Der er i begge tilfælde tale om nogle attraktive lån, der både har en høj sikkerhed og en lav månedlig ydelse,« siger Lise Nytoft Bergmann.



Indtil videre er 2 pct. lånet stadig åbent. Normalt åbner realkreditinstitutterne først for et nyt lån, når det andet har rundet kurs 100.



»Boligejerne bør ikke bekymre sig. Renten er lidt højere på det 30-årige 2 pct. lån uden afdrag, end hvis der fandtes et tilsvarende 30-årigt 1,5 lån, men fordelen er, at kursen på det 30-årige 2 pct. lån i øjeblikket er så tæt på 100, at kurstabet bliver meget lille,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Da de 30-årige 2 pct. lån hhv. med og uden afdrag kom på gaden i efteråret 2017, blev de handlet med et kursspænd omkring 1,7 kurspoint. I løbet af de følgende måneder faldt kursspændet dog til 1,3 kurspoint, og det har efterfølgende ligget omkring 1,5.

På den baggrund forventer Nordea, at der vil være et nogenlunde tilsvarende kursspænd mellem det 30-årige 1,5 pct. lån med afdrag og et muligt 30-årigt 1,5 pct. lån uden afdrag.

Da det 30-årige 1,5 pct. lån med afdrag i øjeblikket handler omkring kurs 96,9, må man forvente, at et nyt 30-årigt 1,5 pct. lån uden afdrag skal handle omkring 95,3. Det vil i givet fald være en fin åbningskurs, der betyder, at boligejeren ikke får et alt for stort kurstab, hvis de vælger at optage lån i serien.