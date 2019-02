De lave renter giver nye konverteringsmuligheder for boligejerne.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

1.5 pct. lånet med afdrag er nu i så høj en kurs, at flere boligejere med fordel kan lægge deres lån om. Efter at kursen har rundet 97, kan boligejere med 3 pct. lån nu sikre sig en solid besparelse, viser en beregning fra Realkredit Danmark.

»Det er ret utroligt, at vi er nede på disse ekstremt lave renteniveauer igen. Det åbner for nye konverteringsmuligheder. Boligejerne med 3 pct. lån med afdrag kan med fordel omlægge til 1,5 pct., og få en ganske fin kurs på 97,« mener seniorøkonom i Realkredit Danmark, Sonia Khan.

Her er konsekvenserne af at omlægge et 3 pct. lån på 1 mio. kr.:

Lån med afdrag Kurs Ydelse før skat Ydelse efter skat Heraf afdrag Restgæld 3 pct. 100 5.072 4.078 2.060 1.000.000 1,5 pct. 97 4.560 3.940 2.682 1.057.000 Forskel

-512 -137 622 57.000

Kilde: Realkredit Danmark

Ulempen ved omlægningen er, at restgælden stiger med 57.000 kr., men med en månedlig besparelse efter skat på ca. 135 kr. vil konverteringen have tjent sig hjem igen indenfor seks år. Samtidig afdrager man 622 kr. mere hver eneste måned.

»Skal man indfri sit lån før det, og er indfrielseskursen på lånet den samme som optagelseskursen, har konverteringen faktisk allerede tjent sig hjem efter to et halvt år. Og selvom det seneste rentefald igen minder os om, at man aldrig skal sige aldrig, så er vores forventning ikke, at renten vil være uændret på dette ekstremt lave niveau om to et halvt år,« siger Sonia Khan.

Den helt store fordel ved 1,5 pct. lånet er en kursfølsomhed omkring 10. Stiger renten 1 pct. point, vil kursen falde omkring 10 pct. i hvert fald de første år.

I denne uge er et nyt og rekordbilligt lån kommet i spil. Det er 1,5 pct. lånet uden afdrag. Der er allerede afgivet tilbud i det i Jyske Realkredit og Nordea Kredit. Kurserne har været overraskende gode - over 95, og kursen nærmer sig nu 96.

1,5 pct. lånet med afdragsfrihed indbygget er Danmarkshistoriens billigste 30-årige boliglån. I Realkredit Danmark kan man få et tilbud i det nye lån fra mandag.

Alle boligejere kan dog få lavet en beregning, så man kan se, om en omlægning kan betale sig.