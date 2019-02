Januar blev en sort måned: Salget af ejerlejligheder i markant dyk

Der blev solgt færre boliger i januar i forhold til sidste år. På Danmarks suverænt største og vigtigste marked i København er salget faldet med 25 pct.

Januar blev en sort måned på ejerlejlighedsmarkedet. I forhold til samme måned sidste år faldt salget af ejerlejligheder med næsten 20 pct. til 1.254, viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks. Værst ser det ud i Aalborg, hvor salget er halveret i forhold til sidste år.

På Danmarks suverænt største og vigtigste marked i København er salget faldet med 25 pct. Nedturen for ejerlejlighederne er med til at trække den samlede bolighandel ned. Der blev således lukket 5.813 bolighandler i januar, og det er et fald på 3,3 pct.

Faldet kommer i en måned, hvor boligrenterne er faldet til nye historiske bundniveauer.

Antal handler, ejerlejligheder i januar.



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 Hele landet 608 808 873 1034 1330 1445 1524 1254 Frederiksberg 41 62 61 91 102 120 83 75 København 182 276 304 354 507 494 501 376 Aarhus 64 84 101 104 123 190 141 130 Aalborg 33 50 66 50 57 77 96 50 Odense 19 26 26 35 27 50 50 36

Kilde: Boligsidens Markedsindeks

Man skal tilbage til 2014 for at finde et lige så svagt marked i København. Dengang blev der i januar solgt 354 ejerlejligheder, i år er der solgt 376. Rekorden stammer fra 2015 med 507 salg.

De lave renter er hovedårsagen til de flotte handelstal de forløbne år trods stigende priser, mener kommunikationsdirektør for Boligsiden, Birgit Daetz.

»Da renten faldt i begyndelsen af 2015, blev der sat skub i boligsalget fra den ene måned til den anden, og henover hele året oplevede vi et løft på mere end 10.000 handler sammenlignet med året før. Det var markant,« siger Birgit Daetz.

Der er flere årsager til, at man ikke oplever den samme effekt nu. Handelsaktiviteten har været meget høj, så niveauet på salget i januar sidste år er svært at toppe. I 2015 var der i høj grad også tale om, at der efter flere års tøven blev pustet liv i et marked i dvale.

Siden er priserne steget markant ikke mindst i København.

»Interessen for at sælge kræver desuden, at der er en køberskare, der kan skabe en tilpas stor efterspørgsel til, at salgsprisen er attraktiv for sælger, og det er svært, når færre har mulighed for at købe til de eksisterende priser,« siger Birgit Daetz.

Det er salget af ejerlejligheder, der trækker faldet, mens der på markedet for villaer og rækkehuse ses en mindre stigning på 1,4 pct. fra januar 2018 til januar i år.

Mest markant er faldet i kommuner som Aalborg og København, hvor der i årets første måned er solgt henholdsvis 47,9 og 25 procent færre ejerlejligheder sammenlignet med samme periode sidste år. Også kommunerne Frederiksberg og Aarhus oplever et fald.

»I Hovedstaden er et faldende projektsalg en del af forklaringen, men det er langt fra hele årsagen. Generelt er det svært at finde en soloforklaring, idet vi ser et bredt, nedadgående salg på både små og store ejerlejligheder,« understreger Birgit Daetz.