Nyt 10-årigt lån kan konkurrere med flekslån

Selv om der skal betales bidrag og der er kurstab, er nyt lån konkurrencedygtigt.

Det nye fastforrentede 10-årige lån med en rente på 0 pct. kan i høj grad konkurrere med et F5-lån, hvis man har en kort tidshorisont.

Lånet, som nu tilbydes af både Jyske Realkredit og Nordea Kredit, koster kun 130 kr. mere om måneden end et F5-lån for hver lånte million. Samtidig er man sikker på den samme rente i 10 år. Det er man ikke med et F5-lån.

Den månedlige ydelse efter skat er 9.150 kr. på et 10-årigt 0 pct. lån og på 9.020 kr. på F5-lånet, hvis der er tale om et lån med en løbetid på 10 år og ikke 30 år, som er det normale. Samtidig afdrager man 240 kr. mere hver måned på det fastforrentede lån.

Det kan føre til den fejlslutning, at det fastforrentede lån er billigst. Men så simpelt kan regnestykket ikke stilles op, understreger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

For selv om renten på det fastforrentede lån er på 0 pct., og renten på et F5-lån ligger på 0,05 pct. så har det fastforrentede lån et kurstab, der betyder, at hovedstolen bliver større end på F5-lånet ved lånets optagelse. Og den gæld skal også tilbagebetales.

Gør man regnestykket op efter knap fem år, hvor F5-lånet skal have ny rente første gang, er den akkumulerede ydelse på 570.000 kr. for det fastforrentede lån og på 557.000 kr. for F5-lånet. Mens F5-lånet skal indfries til kurs 100, så har boligejere med fastforrentede lån mulighed for at få en kursgevinst, hvis renten er steget, og den kan potentielt opveje, at restgælden er 13.000 kr. højere.

Beholder man lånet i alle 10 år, vil de akkumulerede ydelser komme op på 1.076.000 kr. for 0 pct. lånet. Derimod kender man ikke det præcise beløb for F5-lånet, da renten ikke er kendt i hele lånets løbetid. Er renten uændret, når F5-lånet skal have ny rente, ender de akkumulerede ydelser i 1.057.000 kr. eller 19.000 kr. lavere end på det fast forrentede lån.

Hvis F5-renten derimod er steget til 1,7 pct., er der tale om break even.

»Det er ikke urealistisk, at F5-renten kan komme over 1,7 pct. på fem års sigt, men det modsatte kan også ske. Det afhænger af, hvad der kommer til at ske med den globale økonomi, og om den i øjeblikket høje politiske usikkerhed stiger eller falder i de kommende år. Det er ikke nemt at udarbejde en renteprognose, og på fem års sigt er det rent held, hvis man rammer plet,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Det fastforrentede lån har den fordel, at renten er fast i alle 10 år. F5-lånet starter med en lidt lavere ydelse og en lidt lavere hovedstol, men til gengæld er renten kun fast i de første knap fem år af lånets løbetid. Stiger renten tilstrækkeligt meget i løbet af de næste fem år, kan F5-lånet blive en dyrere løsning.