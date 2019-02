Tusindvis af bilejere får nu penge tilbage af Skat

Mange bilkøbere har betalt for meget i registreringsafgift.

Tusindvis af danske bilejere vil fra denne uge få for meget indbetalt registreringsafgift tilbage fra Skat. Betalingen vil ske igennem forhandleren, hvor bilen er købt, skriver FDM.

Har man købt ny bil i 2018, har man muligvis betalt for meget i registreringsafgift på grund af omlægningen til den nye forbrugsmåling WLTP.

»Det er glædeligt, at Skat nu er klar med en genberegning af registreringsafgiften på baggrund af de for meget betalte registreringsafgifter. Hvor meget den enkelte bilkøber skal have tilbage, er svært at sætte et generelt beløb på. Det kan være fra få kroner til adskillige tusinde kroner,« siger forbrugerøkonom i FDM, Ilyas Dogru.

Den nye testmetode Når bilerne på papiret nu kører kortere på literen, skyldes det flere ting.

For det første er f.eks. særlig letkøbsolie, tilklistring af sprækker og ekstra højt dæktryk ikke længere tilladt, når bilerne testes.

For det andet er selve testkørslen på rullefeltet mere krævende. Bilerne testes ved højere fart, lavere temperatur, kraftigere accelerationer og mindre tomgangstid.

Alt sammen skal gøre testresultaterne mere virkelighedstro.

Udover WLTP skærpes kravene til udstødningens renhed. Fra den 1. september må der således kun sælges nye personbiler, som er typegodkendt efter en norm, der hedder euro 6c.

I praksis betyder det især, at benzinbiler med direkte indsprøjtning skal have partikelfilter. Kilde: FDM. Kilde: FDM.

Den 1. september trådte den nye testmetode, WLTP, i kraft. Den måler i gennemsnit nye bilers brændstofforbrug 21 pct. højere end den gamle metode. Og da brændstofforbruget påvirker, hvor meget biler koster i registreringsafgift, ville flere biler umiddelbart stige i afgift.

Men et politisk flertal udlignede afgiftshoppet ved at vedtage en omregning mellem den gamle og den nye forbrugsmåling. Og da omregningen sker med tilbagevirkende kraft, betyder det, at bilkøbere, der har købt ny bil fra årsskiftet og frem, potentielt skal have tilbagebetalt afgiftskroner.

Er man blandt de bilkøbere, der skal have penge tilbage, er det værd at være opmærksom på, om forhandleren udbetaler det korrekte beløb til én. Når Skat tilbagebetaler den for meget betalte registreringsafgift, sker det nemlig til forhandleren, skriver FDM.

Det er nemlig som udgangspunkt forhandleren, der har afgiftberigtiget bilen.

Vil man undersøge, om man har betalt for meget i registreringsafgift, kan det bl.a. gøres via Skats hjemmeside, hvor beløbet kan sammenholdes med det på din slutseddel.

Udover registreringsafgift kan en række bilejere også have betalt for meget i grøn ejerafgift i forbindelsen med overgangen til WLTP. Også det vil blive betalt tilbage, men først på et senere tidspunkt, skriver FDM.