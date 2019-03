Efter fire års boligsøgen i København måtte Phillip Lytjohan kaste håndklædet i ringen og bosætte sig i Herfølge.

Phillip Lytjohan har været konstant boligsøgende i København de seneste fire år. Nu bor han knap 60 km udenfor København i Herfølge. Ikke fordi han har valgt København fra, men fordi priserne i storbyen er for høje for en single som ham.

Fortællingen om den 37-årige Phillip Lytjohan er bestemt ikke enestående.

Andelen af danskere, der bor alene, bliver ved at stige. Bare ikke i København, hvor andelen er faldet med 8 procentpoint siden 2009. En del af forklaringen kan være de stigende boligpriser, fremgår det af en analyse foretaget af Spar Nord.

Netop boligpriserne var også årsagen til, at Phillip Lytjohan sagde ja til en bolig i Herfølge og lod København være. For med et budget på 8.000 kr. månedligt til boligudgifter, var det tæt på umuligt at finde en permanent bolig.

»Prisen spiller selvfølgelig en rolle, og jeg har måttet tage, hvad der er at finde af bolig på nuværende tidspunkt,« forklarer han om sin nuværende bolig i Herfølge.

Måske jeg kan købe noget på Amager eller i Ørestad. Grænsen er i hvert fald nået for mig i forhold til afstand. Herfølge er for langt væk. Phillip Lytjohan, boligsøgende

Phillip Lytjohan ledte ellers efter en bolig i København, fordi københavnsområdet var det primære for ham at færdes i. Det var her, han havde sit job, sine interesser, sin familie og sine venner, men efter lang tids søgen måtte han erkende, at København var blevet for dyr.

»Lejlighederne er alt for dyre, og dem der er udbudt, er ofte kun tidsbegrænsede. Og så har jeg haft en kæmpe udfordring oveni, fordi jeg har hund,« siger Phillip Lytjohan, der netop er ved at færdiggøre sin uddannelsesoverbygning til bygningskonstruktør.

Phillip Lytjohan har tidligere ejet en lejlighed i Køge, som han tabte penge på at sælge. Derfor er han også forbeholden overfor at kaste sig ud i et nyt boligkøb. Til sommer håber han dog, at økonomien er til at købe en andelsbolig i København.

»Måske jeg kan købe noget på Amager eller i Ørestad. Grænsen er i hvert fald nået for mig i forhold til afstand. Herfølge er for langt væk,« siger han.

Men det kan blive vanskeligt for Phillip Lytjohan og andre aleneboende at købe sig til en bolig i hovedstadsområdet.



Siden 2009 er priserne på ejerlejligheder i København tæt på fordoblet med en stigning på 94 pct., fremgår det af en analyse fra Spar Nord.

Det er særligt nybyggeri, der trækker prisen op, fordi man har prioriteret at bygge større lejligheder, der derved sælges dyrere, og da der samtidig er en øget tilflytning til København, sænker det udbuddet af relevante boliger for de aleneboende, forklarer Jens Nyholm.

»Der er ingen tvivl om, at de seneste mange års kraftigt stigende boligpriser spiller en stor rolle i den faldende andel af beboere, der bor alene i København. Det er simpelthen blevet for dyrt for en stor del af danskerne enten at købe en bolig eller dække huslejen alene, og derfor står de aleneboende overfor valget mellem at flytte længere væk fra centrum eller samle sig i bofællesskaber, siger cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm.

Det er da også det valg at bo længere fra byen, Phillip Lytjohan blev nødt til at træffe. Det vil han hellere fremfor at dele lejlighed med andre.

»Det er klart, at det hjælper at bo flere sammen, men i de større lejligheder skal man ofte bo fire sammen, og jeg elsker at bo alene, så det kommer ikke til at ske.«

Det er simpelthen blevet for dyrt for en stor del af danskerne enten at købe en bolig eller dække huslejen alene. Jens Nyholm, cheføkonom i Spar Nord

København har traditionelt set ellers været en by, hvor rigtig mange boede alene, forklarer Jens Nyholm.



»I 1990’erne var andelen over 55 pct. og dermed langt over landsgennemsnittet, men nu nærmer byen sig niveauet for landets øvrige største byer,« siger han, og kalder tendensen »en yderst markant tilbagegang.«

Til sommer står Phillip Lytjohan igen i køen af boligsøgende i København. Han drømmer om at finde en andelsbolig i en sund forening, men han er godt klar over, at de ikke hænger på træerne.

»Jeg håber at komme tættere på København, fordi jeg pendler derind hver anden dag, men jeg bliver også nødt til at sætte mig grundigt ind i det økonomiske omkring boligkøb, fordi jeg har tabt på en bolig før.«

Indtil videre hedder postnummeret 4681 Herfølge for Phillip Lytjohan, der har skrevet sig ind i statistikken om færre aleneboende i København.