En ny opgørelse foretaget blandt 12.000 bolighandler viser, at danskerne i gennemsnit tager 1 mio. kr. med sig, når de har solgt deres bolig. Der er dog store kommunale forskelle.

Der er ofte penge at hente, når boligen skal sælges. Når danskerne sælger deres ejerbolig, står de i gennemsnit tilbage med 1 mio. kr. i overskud, når både gæld og salgsudgifter er betalt.

Det viser en ny opgørelse fra EDC, der er baseret på ca. 12.000 handler gennemført i 2018. Overskuddet er således blevet 4 pct. større sammenlignet med sidste år.

Der er dog store kommunale forskelle, og det største overskud opnås, måske ikke overraskende, i Gentofte Kommune, hvor en sælger i gennemsnit kan tage 4 mio. kr. med sig videre, når huset er solgt.

De øvrige kommuner nord for København følger pænt med, og ellers placerer Aarhus Kommune sig også i toppen af listen på plads nummer 16, tæt efterfulgt af Skanderborg Kommune.

I disse kommuner er der ca. 1,5 mio. kr. tilbage til boligsælgerne, når nøglerne overdrages til den nye ejer.

Skal man derimod sælge sin bolig i Lolland Kommune, så er overskuddet langt mindre. Her rammer det gennemsnitlige overskud 300.000 kr., mens der i 6 pct. af alle handler er underskud, fremgår det af opgørelsen fra EDC.

»Tallene viser, at langt de fleste boligejere har en betydelig opsparing i deres bolig, og at der generelt er en solid bund under boligejernes økonomi,« siger Jan Nordmann, som er kommunikationschef i EDC.

Han forklarer videre, at tiderne med overbelånte huse er forbi, og at de seneste års stigende priser kombineret med en mere forsigtig udlånspolitik medfører større opsparede formuer i danskernes boliger.

Opgørelsen fra EDC er foretaget på salgstidspunktet, og EDC forklarer, at man dermed får et reelt billede af, hvor meget boligejerne får sparet op i deres ejertid. Cirka halvdelen af boligsælgerne køber en ny ejerbolig og fortsætter opsparingen der, mens den anden halvdel helt forlader ejerboligmarkedet og tager formuen med sig.