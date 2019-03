Det er overraskende stor interesse for nyt 10-årigt boliglån.

De første tilbud om boliglån med en rente på 0 pct. er langet over bordet i Jyske Realkredit (tidligere BRF). Det er første gang nogensinde, at et boliglån har haft så lav en fast rente.

»Vi har fået rigtigt mange henvendelser om lånet. Mange vil lige høre om fænomenet 0 pct. i rente på et fastforrentet lån, men vi har også fået henvendelser fra kunder, for hvem det er relevant at hjemtage et lånetilbud,« siger boligøkonom i Jyske Realkredit, Mikkel Høegh.

Lånet kom i spil, da kursen på obligationerne bag det 10-årige 0,5 pct. lån rundede 100. Realkreditinstitutterne må ikke udstede tilbud, når kursen er over 100. Men siden 0 pct. lånet blev introduceret, har kursen på forgængeren været nede under 100 igen på enkelte dage.

Når det sker, kan boligejerne altså vælge mellem et 0,5 pct. lån stort set uden kurstab eller et 0 pct. lån med en kurs på 96,5.



»0,5 pct. lånet kom lidt i spil i et par dage efter lanceringen, det er dog lukket igen. Men fordi kurstabet på 0,5 pct. i en periode har været mindre, har det været den bedste rådgivning at lange nogle af disse lån over disken – det havde simpelthen lavere årlige omkostninger i pct. (ÅOP),« siger Mikkel Høegh.

Han forventer, at der udstedes mange tilbud i 0 pct. lånet.

»Vi kommer til at lave mange flere tilbud. Det tager trods alt lidt tid at udbetale lån, idet der skal vurderes ejendomme mv. før, et tilbud bliver aktuelt. Så vi keder os ikke,« siger Mikkel Høegh.

Det 10-årige boliglån bruges primært som et alternativ til billån, men også tillægslån i forbindelse med renovering af bolig. Det er de færreste, der har råd til at bruge det som hovedfinansiering af boligen.

Jyske Realkredit var først med det 10-årige lån med den historisk lave rente. Siden er Nordea Kredit og Totalkredit fulgte efter.

Foruden det 10-årige lån har Totalkredit åbnet et nyt 15-årigt fastforrentet lån med 0,5 pct. i rente.

Også de 30-årige lån har rekordlav rente. Det foretrukne lån er lige nu 1,5 pct. lånet med afdrag. Den seneste uges tid har kursen ligget over 97,50, og lånet er efterhånden ikke truet af indlåsningseffekt, oplyser chefanalytiker i Totalkredit, Jeppe Borre.

»Vores 1,5 pct. obligationsserie har nu rundet 5 mia. kr., og det er en tommelfingerregel for, hvornår lånet ikke længere er truet af indlåsningsrisiko,« siger Jeppe Borre.