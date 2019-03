Her står sælgerne i kø for at komme af med ejerlejligheden

Det københavnske ejerlejlighedsmarked er presset af stigende udbud.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Køen for at få solgt sin ejerlejlighed er vokset så markant, at det har karakter af ophobning. Hårdest ramt er markedet i København. På et år er udbuddet steget med 37 pct., viser nye tal fra Boligsiden.

På landsplan er der kommet 26 pct. flere lejligheder til salg, og det betyder, at der nu er over 8.000 lejligheder på markedet.

»Der er tale om en heftig udvikling på markedet for ejerlejligheder. Her ser vi en ophobning af boliger til salg,« siger kommunikationschef for Boligsiden.dk, Birgit Daetz.

Ejerlejligheder til salg:





Boliger i udbud Årlig ændring Hele landet 8.060 26,10% Hovedstaden 4.458 37,10% Midtjylland 1.455 20,60% Nordjylland 779 24,20% Sjælland 540 15,60% Syddanmark 828 -1,70%

Kilde: Boligsiden.dk

Markedet for ejerlejligheder er hårdt ramt af de lånestramninger, der betyder, at folk med høj gæld ikke frit kan vælge, hvilke boliglån de vil have. Det har reduceret gruppen af potentielle købere i et marked, hvor priserne er ekstremt høje, mener Birgit Daetz.

»Lånestramningerne har været som en bremse for prisudviklingen på trods af en periode med lav rente. Det gælder særligt på det københavnske lejlighedsmarked, hvor kvadratmeterprisen nu ligger knap tusind kr. under niveauet i forsommeren,« siger Birgit Daetz.

Priserne på ejerlejligheder begyndte for alvor at stige i begyndelsen af 2012. Det skete i en periode med faldende udbud. Lige nu stiger udbuddet. Det vil fortsætte, indtil markedet begynder at regulere sig selv.

»Når konkurrencen øges i form af et større udbud, må man som sælger indstille sig på en priskorrektion, hvis man vil sælge hurtigt. Det er endnu ikke sket. Vi kan derimod se, at udbudsprisen har været svagt stigende på trods af, at der er kommet flere lejligheder til salg,« siger Birgit Daetz.

De høje udbudspriser betyder, at man nu kan registrere stigende nedslag.

»Men er man ikke en hård forhandler, vil man helt naturligt tage udgangspunkt i udbudsprisen. Derudover kan de stagnerende priser medføre ekstra meget tilbageholdenhed, fordi de skaber usikkerhed om, hvorvidt man laver en god investering,« siger Birgit Daetz.

Overordnet er udviklingen dog positiv i den forstand, at køberne ikke er nær så pressede som tidligere. De har fået mere betænkningstid, og det mindsker risikoen for, at priserne bliver presset op.