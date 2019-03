Kun i 58 af landets kommuner stiger priserne fortsat.

En lang periode med optur på boligmarkedet er for alvor bremset. Specielt Nordjylland er ramt. Her falder priserne både på parcelhuse og ejerlejligheder, viser nye tal fra Boligsiden.

Priserne på ejerlejligheder er faldet 4 pct. i Nordjylland den seneste måned. På et år er priserne faldet 1,8 pct. I dag skal der gives et prisnedslag på 620 kr. pr. kvadratmeter. Det er en stigning på 122 pct. på et år.

Salgspriser på ejerlejligheder, februar:



Pris pr. kvm Ændring i pct. seneste måned Ændring i pct. seneste år Hele landet 27.200 -0,50% 2,50% Hovedstaden 36.582 0,30% 1,40% Midtjylland 22.349 -1,40% 1,10% Nordjylland 16.346 -4,20% -1,80% Sjælland 15.104 -1,40% 2,60% Syddanmark 15.636 -1,90% 4,00%

Kilde: Boligsiden

Også parcelhusmarkedet er ramt. Nordjylland er den eneste region i landet, der har oplevet prisfald i løbet af det seneste år.

Også andre steder er boligmarkedet udfordret. Huspriserne er siden februar sidste år steget i 58 af landets 98 kommuner. Det er et markant fald i forhold til samme måned sidste år, hvor 75 kommuner oplevede stigende priser. Vi skal helt tilbage til marts 2016 for at finde den seneste måned, hvor antallet af kommuner med stigende huspriser var lige så lavt som nu.

Salgspriser på parcelhuse, februar:



Pris pr. kvm Ændring i pct. seneste måned Ændring i pct. seneste år Hele landet 13.802 -0,60% 1,70% Hovedstaden 25.112 0,30% 2,50% Midtjylland 12.296 -1,20% 3,70% Nordjylland 9.295 -1,60% -2,00% Sjælland 12.103 -1,40% 1,20% Syddanmark 9.988 -0,20% 0,50%

Kilde: Boligsiden

»Vi har i lang tid sagt, at den største usikkerhedsfaktor på boligmarkedet i 2019 bliver, hvordan den kommende ejendomsvurdering og boligskattereform vil påvirke markedet. Det kan være den usikkerhed, der har ført til, at salgstiden den seneste måned er steget med mere end en uge, at det gennemsnitlige nedslag er steget tæt på 10 pct. på et år, og at priserne falder i nogle områder,« siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.

Flere af de kommuner, hvor priserne ikke længere stiger, ligger i Nordjylland. Mest udpræget er tendensen dog i hovedstadsområdet.

»I København har flere års kraftige prisstigninger presset køberne ud til omegnskommunerne, så handelsaktiviteten er steget så meget rundt om hovedstaden, at priserne også her er buldret i vejret. Det har betydet, at mange købere nu må endnu længere ud,« siger Birgit Daetz, og supplerer:

Det betyder, at priserne ligger under sidste års niveau rundt om København i kommuner som for eksempel Gentofte, Vallensbæk, Køge og Roskilde. Tendensen er gældende i større og mindre grad rundt om i hele landet, hvor villigheden til at flytte lidt væk fra bymidten er blevet mere udbredt som konsekvens af en ændret balance mellem pris og plads.