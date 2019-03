Købere af store landbrug får en hjælpende hånd med finansieringen

Med et lovudkast til en ny beskatningsmodel for sælgerpantebreve fra salg af en erhvervsejendom er det tanken at give køberen en hjælpende hånd med finansieringen. Formålet er at styrke mulighederne for ejerskifte af navnlig større landbrugsejendomme, bl.a. når der udløses skat ved overdragelsen.

Som et led i finanslovsaftalen for 2019 aftalte regeringen og Dansk Folkeparti at etablere en såkaldt "pantebrevsmodel" for finansiering af ejerskifte, herunder generationsskifte, af en erhvervsejendom...

BRANCHENYT