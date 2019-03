Værktøjet kan hjælpe med at finde fejl og snyd hos de 700.000 borgere, der normalt har ændringer til årsopgørelsen.

Skattestyrelsen kommer fejl og snyd i årsopgørelsen til livs med nyt digitalt værktøj.

Det skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Når der bliver åbnet for 4,6 mio. årsopgørelser den 11. marts benytter styrelsen sig af et kontrolværktøj, der skal hjælpe med at identificere atypisk adfærd og bremse uberettigede udbetalinger af overskydende skat.

»Igen i år styrker vi kontrollen ved fordøren, altså inden pengene udbetales. Den nye model kan overskue enorme datamængder, og er i stand til løbende at gennemgå de årsopgørelser, der dannes. På den måde kan vi identificere dem, der skal have et ekstra manuelt tjek,« siger underdirektør i Skattestyrelsen Karoline Klaksvig.

Kontrolværktøjet baserer sig på maskinlæring og er endnu et eksempel på de digitale stopklodser, der forhindrer borgerne i at indtaste ulogiske fradrag i TastSelv på skat.dk. Det nye værktøj opfanger mønstre og atypisk adfærd, som Skattestyrelsen skal være opmærksomme på.

»Det første skridt mod fremtidens digitale skattekontrol er taget. Ud fra de erfaringer, vi gør os i år, vil vi udvikle og tilpasse værktøjet, så det bliver endnu mere effektivt de kommende år,« siger Karoline Klaksvig.

Ud af de 4,6 mio. årsopgørelser er det kun 15 pct. - eller cirka 700.000 danskere - der ændrer årsopgørelsen, og det er her, det nye værktøj sætter ind.

Det nye digitale kontrolværktøj er udviklet af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der blev etableret den 1. juli 2018 sammen med Skattestyrelsen, da Skat gik fra én til syv nye styrelser.