»Legendarisk« arkitekttegnet direktørvilla er sat til salg for under én mio. kr.

Men pas på - den er i meget dårlig stand.

Drømmer du om et liv i luksus med udsigt ud over Brabrand bakker? Så kan det være, du skal slå til.

En ikonisk arkitekttegnet villa i området kan nemlig blive din - for bare 999.000 kr. Men - og der er et "men" - for boligen, der er på 225 m2, er i meget dårlig stand - da den »legendariske villa« både er »nedslidt« og »faldefærdig,« som der står i salgsannoncen.

Villaen ligger i området ved den gamle konservesfabrik JAKA, og det var fabrikkens daværende direktør ved navn Carl Holst, som i 1959 fik den tegnet og opført til sig selv.

Arkitekterne - Knud Blach Petersen og Herbert Jensen - skulle »demonstrere hvad danske arkitekter formåede inden for de nyeste internationale strømninger«.

Derfor mener mægler hos Danbolig, Bjarke Ankjær, som står for at sælge villaen, at den vil være interessant for mange:

»For nogle købere er det historien, der vil trække, og for andre er det beliggenheden. Uanset hvad, er der jo mange ting, man skal sætte sig ind i, hvis man skal købe sådan en bolig,« siger han til Finans.

Huset er ifølge annoncen tegnet med »tydelig inspiration« fra datidens berømte arkitekter Le Corbusier og Frank Lloyd Wright. Huset blev desuden vist i »adskillige magasiner,« lyder det.

Men villaen har brug for en ordentlig omgang. Den er ifølge den gældende lokalplan bevaringsværdig, og den skal derfor genoprettes i samme stil, som den oprindeligt havde, fremgår det i annoncen.

Derfor er det også svært at komme med et bud på, hvad det skal koste:

»Det afhænger af, om man vil lave en mere beskeden løsning, eller om han eller hun vil gøre meget ud af at ære boligens historie. Men man kommer nok hurtigt til at bruge et par millioner,« siger han.

Det glæder lokalhistoriker Lars Nikolajsen, at bygningens kommende ejer er forpligtet til at bevare den, forklarer han til TV 2.

»Carl Holst havde givet arkitekterne den opgave, at de skulle bygge et hus udover det sædvanlige. Det blev elegant og forfinet med luksusmaterialer som marmor - det så man ikke så meget. Derfor vakte det også opsigt, da det blev opført,« siger han til mediet.

Der er åbent hus på boligen i dag søndag den 10. marts. Boligen har været til salg i 10 dage.