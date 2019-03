Mismodet fortsætter: Treårigt flekslån er nu billigere end F1-lånet

Investorerne tror tilsyneladende på, at den korte rente skal længere ned.

F3-renten satte mandag renterekord med -0,19 pct. Det er den laveste rente nogensinde, og dermed er et F3-lån nu billigere end et F1-lån.

At boligejere nu kan låse renten billigere i tre end i et år, er udtryk for ekstrem mistillid blandt investorerne. De tror simpelthen på, at den korte rente skal længere ned, lyder vurderingen fra boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

»Nogle investorer tror nu, at de korte renter vil falde yderligere i den kommende tid. Og hvis man er af den overbevisning, kan det bedre betale sig at låse renten fast på dagens niveau de næste tre år, frem for kun at låse den i et enkelt år,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Hvis renten falder yderligere, inden F1-lånet skal have ny rente næste gang, kan afkastet blive endnu lavere end i dag og dermed give investorernes et ringere afkast.

Så meget koster det at låne 1 mio. kr.:



F3-lån F1-lån Kontantlånsrente* -0,19 pct. -0,18 pct. Hovedstol 1.026.000 kr. 1.026.000 kr. Mdl. ydelse efter skat for et lån uden afdrag* 673 kr. 735 kr.

*Der er taget udgangspunkt i en syntetisk obligation med præcis 1 og 3 år til næste refinansiering. Kilde: Nordea Kredit

Hvis man i dag skal optage et F3-lån med fulde 36 måneder til næste rentetilpasning, kan det gøres for en rente på -0,19 pct. Til sammenligning udgør renten på et F1-lån med 12 måneder til næste refinansiering -0,18 pct.

Det er ifølge Nordea Kredit usædvanligt, selv om det ikke er første gang, at det er sket.



»Sidste gang F3-renten var lavere end F1-renten, var i starten af 2015, hvor renterne blev negative første gang, og hvor hverken økonomer eller investorer vidste hvad ben, som de skulle stå på. Nu sker det så igen, samtidig med at vi har de laveste lange renter nogensinde,« siger Lise Nytoft Bergmann.



Den rekordlave F3-rente betyder, at hvis man i dag optager et F3-lån på 1 mio. kr. uden afdrag med præcis tre år til næste refinansiering, får man en månedlig ydelse efter skat på 673 kr. Vælger man i stedet et F1-lån med præcis ét år til næste refinansiering, vil den månedlige ydelse ligge på 735 kr.



Renteforskellen kan ikke forklare hele forskellen i den månedlige ydelse på 62 kr. om måneden efter skat. En del af forskellen skyldes, at realkreditinstitutterne tager en højere bidragssats på F1-lån end på F3-lån.

Nordea Kredit og Totalkredit udsteder ikke længere nye F1-lån. Vil man have et lån med kort tid mellem rentetilpasningerne, kan man i Nordea Kredit vælge et Kort rente-lån. Her er den månedlige ydelse for et afdragsfrit lån på 1 mio. kr. helt nede på 596 kr. i øjeblikket. Til gengæld har man kun sikkerhed mod rentestigning i et halvt år ad gangen.