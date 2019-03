Stort prishop på nye biler aflyst

En række nye biler kommer alligevel ikke til at stige i pris fra 1. april på grund af en ny måde at opgøre bilernes brændstofforbrug på.

Danske bilkøbere slipper for at skulle betale tusindvis af ekstra kroner for deres nye bil.

En ny politisk aftale, som regeringen og Dansk Folkeparti torsdag har indgået, forhindrer, at en stribe bilmodeller til 1. april får højere priser. Det skriver TV 2.

Mange nye biler skulle have steget helt op til 20.000 kr. i pris på grund af en ny målemetode af bilernes brændstofforbrug. Men nu er den nye målemetode udskudt, så den først træder i kraft ved årsskiftet 2020/2021.

»Med denne aftale sikrer vi, at der ikke kommer usikkerhed om bilafgifterne fra 1. april. Det skaber tryghed for fremtidige bilkøbere,« siger Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, til TV 2.

Den nye testmetode Når bilerne på papiret nu kører kortere på literen, skyldes det flere ting.

For det første er f.eks. særlig letkøbsolie, tilklistring af sprækker og ekstra højt dæktryk ikke længere tilladt, når bilerne testes.

For det andet er selve testkørslen på rullefeltet mere krævende. Bilerne testes ved højere fart, lavere temperatur, kraftigere accelerationer og mindre tomgangstid.

Alt sammen skal gøre testresultaterne mere virkelighedstro.

Udover WLTP skærpes kravene til udstødningens renhed. Fra den 1. september må der således kun sælges nye personbiler, som er typegodkendt efter en norm, der hedder euro 6c.

I praksis betyder det især, at benzinbiler med direkte indsprøjtning skal have partikelfilter. Kilde: FDM. Kilde: FDM.

Sagen drejer sig om en ny testmode til måling af bilers brændstofforbrug. Den nye metode, WLTP, er mere præcis og måler i gennemsnit brændstofforbruget højere end med den gamle metode.

Den nye metode har været i brug siden september sidste år, og fra den 1. april skulle registreringsafgiften beregnes ud fra den. Men det er altså nu udskudt.

Det nye lovforslag skal nu hastebehandles i Folketinget, så det kan gennemføres inden den 1. april, skriver TV 2.

»En ny målemetode skal ikke gøre det dyrere for forbrugerne, men vi havde gerne set, at man havde løst det her én gang for alle. Nu er det i stedet blevet udskudt,« siger forbrugerøkonom hos FDM, Illyas Dogru, til TV 2.

Flere af landets bilforhandlere har den seneste tid varslet prisstigninger fra den 1. april og reklameret vidt og bredt med, at man som bilkøber skal skynde sig, hvis man vil undgå en ekstraregning.