Historisk billigt at krybe i rentesikkerhed, men ikke for alle

Har man et lån med afdrag, skal det have en vis størrelse, før en omlægning kan betale sig.

Med 1,5 pct. lånet i kurs 98 har vi fået Danmarkshistoriens billigste 30-årige boliglån. Det åbner konverteringsvinduet på vid gab, men ikke for alle.

Det kræver et lån af en vis størrelse, og selv om det kan virke billigt at udskifte flekslånet med et 1,5 pct. lån, kan det også have uheldige konsekvenser, viser beregninger fra Arbejdernes Landsbank.

Konsekvenser af omlægning af flekslån til lån med fast rente:





Nuværende F1-lån Nuværende F5-lån Nyt 1,5 pct. lån Månedlig ydelse før skat 3.680 kr. 3.530 kr. 4.200 kr. Månedlig ydelse efter skat (1. år) 3.470 kr. 3.330 kr. 3.710 kr. Månedlige afdrag 2.860 kr. 2.760 kr. 2.290 kr. Hovedstol 1.000.000 kr. 1.000.000 kr. 1.033.000 kr. Optagelseskurs - - 98

Kilde: Arbejdernes Landsbank

Det koster kun 380 kr. efter skat i månedlig merydelse at bytte et F5-lån ud med et lån med fast rente. Til gengæld falder det månedlige afdrag med 470 kr. om måneden. Over en femårig periode afdrager man altså 28.200 kr. mindre, hvis man vælger lån med fast rente.

»En kurs på 98 åbner en helt ny omlægningsmulighed. Derudover er rentefaldet også godt nyt for boligkøbere, men også for boligejere, som har variabel rente,« siger Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

Trods de rekordhøje kurser er det ikke alle med 2,5 pct. lån, der skal kaste sig ud i en omlægning.

»Man skal op i omegnen af 2 mio. kr. i restgæld på et 2,5 pct. lån med afdrag, før besparelsen på den månedlige nettoydelse bliver ca. 360 kr. Her vil omkostningen i form af gebyr og kurstab være tjent hjem igen i løbet af ca. 4,5 år. Det betyder naturligvis også, at man skal have en vis tidshorisont i sin bolig, før en omlægning giver mening,« mener Brian Friis Helmer.

Konsekvenser af at omlægge et 2,5 pct. lån til et 1,5 pct. lån:





2,5 pct. lån med afdrag 1,5 pct. lån med afdrag 2,5 pct. lån, afdragsfrit 1,5 pct. lån, afdragsfrit Månedlig ydelse før skat 9.510 kr. 8.760 kr. 2.970 kr. 2.240 kr. Månedlig ydelse efter skat 8.150 kr. 7.790 kr. 2.210 kr. 1.670 kr. Månedlige afdrag 4.170 kr. 4.970 kr. 0 kr. 0 kr. Hovedstol 2.000.000 kr. 2.056.000 kr. 1.000.000 kr. 1.049.000 kr. Optagelseskurs - 98 - 96,5

Kilde: Arbejdernes Landsbank

Har man et lån med afdragsfrihed, vil en omlægning af et lån med en restgæld på 1 mio. kr. give en månedlig besparelse efter skat på 540 kr. Her skal tidshorisonten dog være lidt længere - ca. 7,5 år, før omkostningen ved omlægningen er tjent hjem, da der ikke hentes noget på afdrag.

For et år siden kunne man få et 2 pct. lån med afdrag til en kurs på ca. 96. Det gav en månedlig ydelse efter skat på 3.990 kr. pr. lånte million. I dag vil en boligkøber blive tilbudt et 1,5 pct. lån med afdrag til en kurs på 98. Det giver en månedlig ydelse efter skat på 3.760 kr. Det er en besparelse på ca. 230 kr. pr. lånte million.