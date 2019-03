Boliglån sætter renterekord: Så meget er ydelsen faldet de seneste 10 år

Det 30-årige fastforrentede lån med en rente på 1,5 pct. har nået en rekordhøj kurs.

Der er blevet sat endnu en rekord for danske boliglån. Kursen på et 30-årigt fastforrentet lån en rente på 1,5 pct. er nemlig kravlet over 98,5. Det et er den højeste kurs nogensinde, og dermed er der nået en ny renterekord.

»De seneste år er renten faldet, og boligejerne har derfor fået et løbende sukkerdrys til deres budget. Det er ikke sikkert, at det fortsætter i de kommende år, men det har været rart, så længe det har varet,« lyder det fra Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea Kredit.

Renterne har haft kurs nedad siden finanskrisen, og det seneste rentefald kommer, efter at den amerikanske centralbank onsdag aften kom med en markant nedjustering af renteforventningerne. Det har udløst et stort fald i den månedlige ydelse for boligejere for hver lånt mio. kr., viser beregninger, Nordea Kredit har lavet for Finans.

De seneste 10 år er kuponrenten på et 30-årigt fastforrentet lån faldet fra 5 pct. til 1,5 pct. Det har resulteret i, at den månedlige ydelse efter skat for hver lånte million er faldet med 1.040 kr. for et lån med afdrag. Er lånet uden afdrag er den månedlige ydelse på 10 år faldet med 1.850 kr.

Beregningerne fra Nordea Kredit viser samtidig, at en boligejer, som optager et 30-årigt lån med afdrag på 1 mio. kr. i dag, samlet vil skulle betale 1.282.000 kr. tilbage over hele lånets løbetid. For 10 år siden lå beløbet på 1.808.000 kr. Altså en besparelse på 526.000 kr. For et lån uden afdrag lyder besparelsen på 555.000 kr.

»Rentefaldet er kommet både boligejere med fastforrentede lån og variabelt forrentede lån til gode. Boligejere med fast rente har haft mulighed for at lægge ned i rente, mens boligejere med variabelt forrentede lån, har fået renteændringen automatisk, når deres lån er blevet rentetilpasset eller refinansieret,« lyder det fra Lise Nytoft Bergmann.



Månedlig ydelse efter skat

I dag 5 år siden 10 år siden Fast rente med afdrag kr. 3.540 kr. 3.960 kr. 4.580 Fast rente uden afdrag kr. 1.460 kr. 2.270 kr. 3.310 F3-lån med afdrag kr. 3.420 kr. 3.390 kr. 3.910 F3-lån uden afdrag kr. 690 kr. 950 kr. 2.280

Kilde: Nordea Kredit. Beregningerne inkluderer ændringer i bidragssatser.

Hvis man antager, at bidragssatsen har været den samme i hele perioden - for at illustrere den rene effekt af den faldende rente - lød den månedlige ydelse i 2009 på 4.670 kr. for et 30-årigt lån med afdrag. I dag er den på 3.540 kr. Altså et fald på 1.130 kr.

For et tilsvarende lån uden afdrag lå den månedlige ydelse for 10 år siden på 3.600 kr., men på et årti har rentefaldet mere end halveret den månedlige ydelse, så den nu er på 1.460 kr.



Månedlig ydelse efter skat

I dag 5 år siden 10 år siden Fast rente med afdrag kr. 3.540 kr. 3.970 kr. 4.670 Fast rente uden afdrag kr. 1.460 kr. 2.360 kr. 3.600 F3-lån med afdrag kr. 3.420 kr. 3.560 kr. 4.200 F3-lån uden afdrag kr. 690 kr. 1.200 kr. 2.760

Kilde: Nordea Kredit. Beregningerne er lavet med udgangspunkt i, at bidragssatsem ikke har ændret sig i perioden