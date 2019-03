Renterne er faldet så meget på det seneste, at økonomer ikke længere vil udelukke et 30-årigt fastforrentet lån med en rente på 1 pct.

Renterne er faldet så meget de seneste måneder, at boligøkonomer nu ikke længere vil udelukke muligheden for, at landets boligejere i fremtiden vil kunne få et 30-årigt fastforrentet lån med en rente på bare 1 pct.

»Det vil være naivt at udelukke det. Vi har lige nu den laveste rente nogensinde, men vi havde aldrig troet, at vi ville komme så langt ned,« siger Jeppe Borre, der er chefanalytiker i Totalkredit.

I Totalkredit har kurserne på et 30-årigt fastforrentet lån på 1,5 pct. med afdrag krydset 99. Det er første gang nogensinde, og der er dermed for anden dag i streg sat renterekord.

»Rentefaldet er ikke noget, der er sket over natten. Det er et resultat af en længere bevægelse, som er udløst af vækstbekymringer. Det seneste nøk nedad kommer på baggrund af skuffende nøgletal for europæisk økonomi,« siger Jeppe Borre, der forklarer, at kursen på 1,5 pct. lånet de seneste måneder er steget med næsten tre kurspoint.

Nu mangler der kun ét kurspoint op til 100, men selvom et ryk fra 99 til 100 normalt foregår lidt langsommere, viser udviklingen de seneste måneder, hvor hurtigt udviklingen kan gå, lyder det fra Jeppe Borre.

Realkreditinstitutterne må ikke udstede tilbud, når kursen på et lån har rundet kurs over 100. Dermed kan et lån med en kuponrente komme i spil, hvis kursen på 1,5-lånet krydser kurs 100.

I Nordea Kredit har på 30-årigt fastforrentet lån på 1,5 pct. med afdrag krydset 99,1.

Her vil man heller ikke udelukke, at et fastforrentet lån med en løbetid på 30 år vil kunne komme på tale.

»Overraskelserne på obligationsmarkedet er blevet hverdag, så vi kan ikke udelukke det. Vi skal ikke mange år tilbage i tiden, før man aldrig havde været under en kuponrente på 4 pct. Hver eneste gang der er kommet et lån med en lavere kuponrente, har det skabt forundring,« siger Lise Nytoft Bergmann.