Rederiarving har købt endnu en luksuslejlighed for kæmpe millionbeløb

Parret, der sælger lejligheden, får en fortjeneste på 15 mio. kr.

Det var ikke nok med en lejlighed.

Den 35-årige norske redariarving Alexander Sunde har netop betalt 54 mio. norske kr. (ca. 41. mio. danske kr.) for en luksuslejlighed på den glamourøse halvø Tjuvholmen i Oslos havn. Derfor kan han nu glæde sig over at eje hele to lejligheder i millionklassen i området.

Det skriver den norske avis Dagens Næringsliv.

På halvøen ligger nogle af Norges dyreste lejligheder overhovedet. Sundes far - skibsreder og investor Olav Nils Sunde - ejer også en lejlighed i området.

Parret, der solgte lejligheden, får ifølge mediet også noget ud af aftalen.

Dan og Dora Azoura købte nemlig lejligheden for 33 mio. norske kroner i 2013, hvilket uden prisen på forbedringer giver dem en fortjeneste på over 20 mio. norske kr. (som svarer til ca. 15 mio. danske kr.).

Alexander Sunde købte i 2013 sin første lejlighed på Tjuvholmen for 30 mio. norske kr. (ca. 23. mio. danske kr.) i samme bygning som farens på Kavringen Brygge.

Faren Olav Nils Sunde slog alle prisrekorder, da han købte sin 1200 m2 store lejlighed i de tre øverstre etager i bygningen for 236 mio. norske kr. (ca. 182 mio. kr.).

Alxeander Sunde overtog som daglig leder i familiekoncernen O. N. Sunde i 2015, mens faren fortsatte som formand for bestyrelsen.

O. N. Sunde og dets datterselskaber er et af Norges største familieejede selskaber med over 4.500 medarbejdere og en omsætning på over 13 mia. norske kr. (ca. 10 mia. danske kr.). Hovedinvesteringer ligger i bl.a. Color Line og Voice Norge.

Mediet har ikke kunnet komme i kontakt med Alexander Sunde i forbindelse med købet af lejligheden.