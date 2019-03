Finans Danmark vil stække dyre lån - men en stribe banker bryder deres eget forslag

Bankernes brancheorganisation vil have indført et ÅOP-loft på 50 pct. for at komme svimlende dyre lån til livs. I flere banker kan man i dag finde ÅOP på over 50 pct.

En stribe danske banker lever ikke op til deres eget forslag. Finans Danmark, der er bankernes brancheorganisation, vil have indført et loft over omkostningerne ved kviklån, men i en række banker kan man i dag finde lån, der overskrider den foreslåede grænse.

Helt konkret vil Finans Danmark have indført et loft over ÅOP (årlige omkostninger i procent) på 50 pct., men i landets største bank, Danske Bank, lever man f.eks. ikke op til dette.

ÅOP Årlige omkostninger i procent (ÅOP) viser de samlede årlige udgifter ved et lån i forhold til det lånte beløb. Alle udgifter i forbindelse med lånet - oprettelsesomkostninger, rente og løbende omkostninger - regnes med.

ÅOP kan bruges til at sammenligne forskellige lån, hvis lånene har samme størrelse, samme løbetid og tilbagebetales på samme måde.

Størrelsen på ÅOP er bl.a. afhængig af lånets løbetid. Ved en kort løbetid vil ÅOP typisk være meget høj, fordi stiftelsesomkostningerne her vejer tungt. Omvendt vil ÅOP være tættere på rentesatsen, jo længere løbetiden er. Kilde: Jyske Bank Kilde: Jyske Bank

På bankens hjemmeside kan man via en låneberegner komme frem til et forbrugslån, hvor der skiltes med en potentiel ÅOP på over 50 pct. Den kommer frem, hvis man vil låne 10.000 kr. og betale dem tilbage over 12 måneder.

»Det skal rettes til, for vi bakker selvfølgelig op om forslaget, og det kræver, at vi skal gennemgå vores lån,« siger Stina Andersen, der har tital af head of advisory & business support i Danske Bank.

Hun oplyser, at man i Danske Bank vil rette til »så hurtigt som muligt.« Det kunne f.eks. ske ved, at man ikke vil kunne låne 10.000 kr. med en løbetid på 12 måneder, men skal over et vist beløb, så ÅOP bliver sænket.

»Noget af det, vi kommer til at kigge på, er kombinationen af de helt små lån og korte løbetider, hvor der ofte er et bedre alternativ for kunden, f.eks. at de kan trække på deres kassekredit,« siger Stina Andersen.

Det er langt fra alle banker, der har en lignende funktion på deres hjemmeside.

Ifølge tal fra bankportalen Mybanker er Danske Bank langt fra den eneste bank, hvor ÅOP på et forbrugslån kan ryge over 50 pct. Ifølge bankportalen kan man også støde ind i en ÅOP på over 50 pct. - hvis man er på udkig efter at låne 10.000 kr. over 12 måneder - i banker som Spar Nord, Skjern Bank, Ringkjøbing Landbobank, Banknordik og Handelsbanken.

Finans ville gerne have lavet et interview med Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark, om hvorfor medlemmerne har lån, der karambolerer med forslaget.

Men det har grundet en »travl kalender« ikke været muligt. I stedet har brancheorganisationen sendt følgende skriftlige udtalelse fra den adm. direktør, Ulrik Nødgaard:

»Det er klart, at bliver der sat et loft over ÅOP på 50, så skal det overholdes af alle. Det er vores medlemmer naturligvis indforstået med. Vi foreslår det her for at sikre forbrugerne mod tårnhøje låneomkostninger, der kan sætte dem i dyb og langvarig gæld.«

Udmeldingen fra Finans Danmark kommer, efter at Østre Landsret tidligere på året fastslog, at det er tilladt at udbyde lån med en ÅOP på 759.

Tidligere har bankernes brancheorganisation ellers talt for, at den frie konkurrence skulle styre lånenes omkostninger.

»Når der bliver givet lån med meget høj ÅOP skyldes det, at der tale om lån uden sikkerhed. Men det er ikke rimeligt med en ÅOP på flere hundrede procent om året. Derfor går Finans Danmark nu foran og foreslår, at der bliver lagt et loft,« har Ulrik Nødgard udtalt i en pressemeddelelse i forbindelse med forslaget om et ÅOP-loft på 50 pct.