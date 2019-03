Nordea har som det første realkreditinstitut herhjemme åbnet for et 30-årigt lån med en kuponrente på 1 pct. Der bliver dog ikke bevilget lån endnu.

Der er igen sat Danmarksrekord på markedet for boliglån. Som det første realkreditinstitut har Nordea Kredit nemlig åbnet for et 30-årigt fastforrentet lån med afdrag med en kuponrente på 1 pct.

Landets største realkreditinstitut, Nykredit, er fulgt lige i hælene på Nordea Kredit, og har også åbnet for et 30-årigt fastforrentet lån med en kuponrente på 1 pct. Det er den laveste kuponrente nogensinde på et 30-årigt lån i Danmark.

Kunderne i Nordea Kredit og Nykredit kan dog ikke vælge det nye lån endnu. Der vil først blive åbnet for, at man kan optage lån i den nye obligationsserie, hvis kursen på det nuværende 1,5 pct.-lån når over 100.

I Nordea Kredit ligger kursen på 1,5 pct.-lånet på 99,75.

»Kommer kursen over 100, må vi ikke længere udstede nye boliglån i obligationen. Som konsekvens heraf har vi valgt at åbne en ny. Derved sikrer vi, at alle boligejerne kan få det lån, som de gerne vil have, også selv om renten falder yderligere,« skriver Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea Kredit, i en kommentar.

Renterne er faldet markant siden nytår, og i de seneste dage har renterne fået endnu et tryk nedad. Blandt andet som følge af svagere end ventet økonomiske nøgletal fra Europa og en amerikansk centralbank (Fed), der har skruet ned for sin renteprognose.

Årsagen til, at de to realkreditinstitutter har åbnet for de nye lån, men ikke lader kunderne optage lån i de nye serier, er at 1,5 pct.-lånet i øjeblikket er det bedste.

»Med en kurs lige under 100 står det knivskarpt, og der er samtidig ikke den nogen risiko for indlåsningseffekt på det. Det kan der være med nye lån. Så længe 1,5-pct. lånet er åbent, vil jeg pege på det som det bedste,« siger Jeppe Borre, chefanalytiker i Totalkredit, der er en del af Nykredit-koncernen.

Der går typisk en lille håndfuld dage fra det tidspunkt, hvor et realkreditinstitut har åbnet for en ny obligationsserie, til det øjeblik hvor der kan udstedes lånetilbud i obligationsserien.

»Rentefaldet er sket hurtigt, så det er bestemt ikke urealistisk, at det kommer til at ske,« siger Jeppe Borre.