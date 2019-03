Nyt rentefald: Nu er lån med 1,5 pct. i rente tæt på at lukke

I Nordea Kredit bliver det 30-årige 1,5 pct.-lån handlet til en kurs over 100. Hvis det holder dagen ud, lukker det populære lån.

Det populære og toneangivende boliglån med 1,5 pct. i rente kan meget vel lukke i Nordea Kredit og Totalkredit, når dagen er omme.

Nye rentefald har betydet, at det 30-årige fastforrentede 1,5 pct.-lån med afdrag i Nordea Kredit i øjeblikket bliver handlet til en gennemsnitskurs over 100.

Hvis udviklingen holder dagen ud, vil det fra i morgen ikke længere være muligt at få lånet, der er blevet kendt som »drømmelånet«.

»Der er en risiko for, at det lukker,« siger Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea Kredit.

I Totalkredit ligger gennemsnitskursen på det tilsvarende lån også over 100.

»Dagen er stadig ung, men jeg kan ikke udelukke, at lånet er lukket i morgen. Det peger i den retning,« siger Jeppe Borre, chefanalytiker i Totalkredit, der er en del af Nykredit-koncernen.

Realkreditinstitutterne havde forberedt sig på, at der kunne komme nye rentefald. Tirsdag åbnede Nordea Kredit, Nykredit/Totalkredit og Realkredit Danmark således alle for et 30-årigt lån med afdrag med en kuponrente på 1 pct.

Oprindeligt lød det fra Nykredit/Totalkredit, at man ville være klar til at give lånetilbud i 1 pct.-obligationen fra fredag i næste uge, hvis 1,5 pct-lånet lukkede.

Men dagens rentefald har fået Totalkredit til at fremskynde processen, så realkreditinstituttet nu er klar til at give 1 pct-lån fra tirsdag, hvis 1,5 pct.-lånet lukker.

Hvis 1,5 pct.-lånet lukker, når dagen er omme, vil der være en kortere periode, hvor man ikke vil kunne få et 30-årigt fastforrentet lån med afdrag. I Totalkredit anbefaler Jeppe Borre, at man slår koldt vand i blodet frem for at benytte sig af det 30-årige lån med afdragsfrihed.

»Hvis renterne fortsætter med at falde, vil kursen på 1 pct.-lånet blive bedre. Men hvis renterne skulle stige, så bliver 1,5 pct.-lånet åbnet igen,« siger Jeppe Borre.