Et prisskilt på 7,5 mio. kr. eller derover er ikke så skræmmende længere.

Flere danskere har fået råd til at købe de dyre boliger. Siden 2015 er antallet af solgte boliger til 7,5 mio. kr. eller derover steget med 64 pct. I 2018 blev der solgt 1.299 af den type boliger, viser en opgørelse fra Boligsiden.

»Boligkøberne har fået et større råderum de seneste år. Renten er rekordlav, og en stor gruppe af boligejere har oplevet en markant værdistigning i deres bolig og tjent godt på et salg. Det giver et fordelagtigt afsæt til at komme videre i en dyr bolig,« siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk.



Antal solgte boliger til mere end 7,5 mio. kr.:



2014 2015 2016 2017 2018 Ændring siden 2015 Villaer 368 528 571 712 764 45% Rækkehuse 18 32 54 75 137 328% Ejerlejligheder 118 230 304 365 398 73% I alt 504 790 929 1.152 1.299 64%

Kilde: Boligsiden.dk

Den nye boligskattereform kan også have skubbet til salget af dyrere boliger. Med reformen blev det såkaldte ”millionærknæk” hævet fra 3 til 7,5 mio. kr. Hvis boligen er vurderet over den pris, vil køberne kunne se frem til en større skatteregning.

Grænsen træder dog først i kraft 1. januar 2021, og hvis boligen er købt inden den dato, vil køberne indløse den såkaldte skatterabat.

»Skatterabatten sikrer, at man ikke kommer til at mærke ændringen i beskatningen her og nu. Differencen betaler man først ved et salg, og tror man, at prisen på ens bolig vil stige henover årene, kan det være fordelagtigt at købe inden 2021,« siger Birgit Daetz.

Der er især kommet fart på salget af dyre rækkehuse og ejerlejligheder. I 2018 blev der således solgt 137 rækkehuse til 7,5 mio. kr. eller derover. Det er en stigning på 328 pct. i forhold til de 32, der blev solgt i 2015.

Så stor en andel i pct. udgør projektsalg af de dyre boliger:



2014 2015 2016 2017 2018 Rækkehuse 5,6 3,1 13,0 25,3 21,2 Lejligheder 24,6 38,3 40,5 25,8 30,7

Kilde: Boligsiden.dk

Projektsalget er også med til at trække op - primært, når det drejer sig om rækkehuse eller ejerlejligheder.

»Det gælder både i Carlsberg-byen på Vesterbro, som på grund af den centrale beliggenhed og det lave udbud er ekstremt attraktivt, men i endnu højere grad Tuborg Havnepark og Strandpromenaden, som er blevet Københavns dyreste boligområder,« siger Birgit Daetz.

For ejerlejligheder er der sket en stigning på 73 pct., så der i 2018 blev solgt 398 til en pris, der ligger over det nye millionærknæk. Stigningen er i høj grad båret af projektsalget.

Knap hver tredje lejlighed, der blev solgt i 2018 til mere end 7,5 mio. kr., var et projektsalg.