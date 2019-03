Sælgers drøm: Her betaler flest købere overpriser for boligerne

En forelskelse kommer sjældent belejligt - i hvert fald ikke på boligmarkedet, hvor drømmehuset og den helt rette mavefornemmelse kan betyde, at man må hoste op med et endnu større beløb, end der ellers stod på salgsopstillingen.

Rødovre, Tårnby, Glostrup - og helt i front - Allerød fører an med landets største procentandele af boliger, der bliver solgt over udbudsprisen.

Ifølge nye tal fra Boliga blev mellem 8,2 og 9,7 procent af boligerne nemlig sidste år solgt for et højere beløb end det, mægleren havde noteret på salgsopstillingen.

De fire kommuner ligger således et stykke over landsgennemsnittet, der lyder på 4,3 procent af sidste års handlede boliger.

- En bolig er en unik ’vare’. Selv for erfarne ejendomsmæglere vil det altid være et skøn, hvad en bolig er værd - ikke mindst i et opadgående marked – samt en afvejning mellem at få den bedst mulige salgspris hjem til sælger, og få boligen solgt inden for en rimelig tidshorisont, som mange boligejere ønsker, siger Henrik Hauthorn Jensen, der er boligmarkedsanalytiker hos ejendomsmæglerkæden Home, til Boliga.

- Som udgangspunkt er det få, der byder over, og udbudspriserne er generelt højere end markedspriserne. Men når efterspørgslen er stor, som den er for tiden, kan det ende med, at boligen sælges over udbudsprisen. Det gælder især i særligt populære områder og for særligt populære boligtyper.

Stigning i handler til ekstra høje priser

I Skanderborg og Fanø Kommune er andelen af huse, der sælges over udbudsprisen, steget ganske betragteligt fra 2017 til 2018. I Skanderborg blev 4,2 procent af kommunens boliger således handlet til priser over udbudsprisen i 2017, mens det sidste år var 7,7 procent af boligerne. På Fanø er andelen vokset fra 2,5 procent til 5,6 procent i 2018.

- Det kan være svært at se et mønster i, hvor mange overbud, der er i hver enkelt kommune, og det skal med i billedet, at det trods alt er ret få handler ud af det samlede antal handler, der sælges over udbudsprisen, så ganske få handler kan rykke procenterne op eller ned, siger Henrik Hauthorn Jensen.

- Tallene indikerer dog en ’udflytning’. Altså at boligkøberne, der vil betale lidt mere end udbudsprisen, er rykket til de kommuner, hvor de får mere bolig for pengene –hvor det så øger konkurrencen mellem køberne der.

Omvendt ser det ud i blandt andet Solrød og Gladsaxe, hvor væsentligt færre har måtte punge ekstra ud. I Solrød Kommune er andelen af boliger, der sælges over prisen således faldet fra 11,6 procent i 2017 til 6,8 procent sidste år. Mens køberne i Gladsaxe gav mere end udbudsprisen for deres nye hjem i 4,3 procent af handlerne sidste år mod 8,6 procent året før.

I København er andelen af boliger solgt over prisen også faldet en smule. Her er det nemlig 7,1 procent af 2018's handler, der er endt med at koste køberne mere end udbudsprisen, mens 9,6 procent af handlerne året før endte i den utraditionelle kategori.

