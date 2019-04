Der er god grund til at tjekke årsopgørelsen med hensyn til pensionsfradraget, lyder det fra revisionshuset BDO.

Op mod 20.000 danskere kunne med fordel tjekke deres årsopgørelse en ekstra gang. De har nemlig indbetalt for meget på deres pension, og har dermed ramt loftet over fradrag på ratepensioner.

Dermed er deres privatøkonomi langt fra så optimal, som den kunne være. Sådan lyder det fra revisionshuset BDO.

»En del indbetaler ubevidst større beløb til deres ratepension, end de kan få fradrag for. Problemet rammer som oftest personer, der foretager pensionsopsparing i to eller flere forskellige selskaber, herunder formentlig især personer, som sidst på året foretager indskud på privattegnede ordninger – og som ikke er klar over, hvor meget der via en arbejdsgiverordning indbetales til en ratepension,« skriver BDO i sit nyhedsbrev, Depechen.

For ratepensioner er der et fradragsloft. Det betyder, at man ikke får fradrag for indbetalinger over et vist beløb. I 2018 lå loftet på 54.700 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. Hvis man har indbetalt for meget på sin pensionsordning og dermed har stødt hovedet mod fradragsloftet, fremgår det af årsopgørelsen.

»Hvis der er indbetalt for meget til en arbejdsgiveradministreret ordning, er det overskydende beløb tillagt indkomsten i rubrik 347. Er der tale om en privattegnet ordning, er fradraget i rubrik 21 slettet. I begge tilfælde henvises der i teksten på årsopgørelsen til, at der højst kan fratrækkes 54.700 kr. af indbetalinger til ratepensioner i 2018,« skriver BDO.

Ligger ens indbetalinger over loftet, kan man vælge at få det overskydende beløb sat ind på en livrente. Det resulterer i, at man dermed redder sit fradrag, lyder det fra BDO, der peger på, at det ikke er den eneste måde, man kan redde sit fradrag.

Man kan nemlig få tilbagebetalt det beløb, der ligger over fradragsloftet. Det kræver dog lidt mere arbejde.

»Der gælder ikke nogen frist for at få tilbagebetalt pengene. Har du både privattegnede ordninger og arbejdsgiverordninger skal overførslen henholdsvis tilbagebetalingen i første række ske fra en privat ordning. Begge muligheder forudsætter, at du på skat.dk henter en særlig blanket,« skriver BDO.

Blanketten skal forbi pensionsselskabet eller banken, som så håndterer sagen.

»Det er vores klare indtryk, at en del pensionsopsparere ikke får udfyldt og indsendt den særlige blanket. Det er ærgerligt. De ender nemlig med til sin tid at betale skat af pensionsudbetalinger, hvor de ikke har fået fradrag for indbetalingerne, og det er en dårlig forretning,« skriver BDO.