Boligejere kaster sig over 1,5 pct. lån efter kurshop

Massiv vandring mod lån med fast rente i Danmarks største realkreditinstitut.

7 af 10 boligejere vælger nu lån med fast rente. Det er en vandring, der er foregået længe, men den seneste tids kurshop i 1,5 pct. lånet har forstærket vandringen markant, viser nye tal fra Totalkredit.

I Totalkredit, der sammen med Nykredit er Danmarks største realkreditinstitut, stod de fastforrentede lån for hele 72 pct. af lånetilbuddene i marts.

»I de seneste to års tid, har vi ikke oplevet så kraftig en efterspørgsel, som vi gør lige nu,« siger chefanalytiker i Totalkredit, Jeppe Borre.

Indtil videre har de fast forrentede lån udgjort 67 pct. af alle lånetilbuddene. I 2017 var var tallet 53 pct.

Kursstigning på det 30-årige 1,5 pct. lån er den altoverskyggende forklaring. Kursen nærmede sig i slutningen af marts 100. I øjeblikket ligger kursen lige over 99, og dermed er lånet meget attraktivt, da det er billigt, og der stort set ingen kurstab er på det.

Det er især oplagt for boligejere med et fastforrentet lån med en højere rente, f.eks. 2,5 pct. eller med et flekslån, der skal have ny rente pr. 1/7.

»Går man med de overvejelser, er næste frist ved udgangen af april, hvor vi forventer, at den massive andel af fast rente i lånetilbuddene fortsætter,« siger Jeppe Borre.

Kurserne er nu så høje, at forskellen mellem kort og lang rentebinding rammer et 10-årigt lavpunkt. Rentefaldet er især sket for lån med længere løbetider, og det minimerer renteforskellen mellem lån med kort og lang rentebinding.

Med det seneste rentefald skal man tilbage til 2009, før forskellen var på niveau med i dag, oplyser Jeppe Borre.

Der er også andre årsager til de fast forrentede låns popularitet. Dels er bidragssatsen steget mest på lån med variabel rente og hyppig refinansiering, dels er der kommet lånestramninger, der begrænser brugen af flekslån og afdragsfrihed.

Der er udstedt 1,5 pct. lån med afdrag for mere end 14 mia. kr. alene i Totalkredit. Dermed er risikoen for, at obligationerne bag rammes af indlåsning væk. Den risiko er der stadig for obligationerne bag lånet uden afdrag.

Men risikoen er efterhånden mikroskopisk, fordi serien er 4,8 mia. kr. Som udgangspunkt skal en obligationsserie være på 5 mia. kr. eller derover, før indlåsningsrisikoen er helt væk.