Du kan spare over 100.000 kr. på dit billån

Der er mange penge at hente, hvis man gør sit hjemmearbejde grundigt.

Det er ikke kun bilen og prisen, der er værd at undersøge grundigt, når du skal købe ny bil. Også finansieringen er værd at bruge tid på.

Det viser en ny undersøgelse fra bilistorganisationen FDM, der har undersøgt prisen på en række forskellige billån. Konklusionen er, at der er mange tusinde kroner at spare, hvis man gør sit hjemmearbejde.

»Vi forbrugere er ved at være gode til at forhandle om prisen på biler. Men når det kommer til billånet, bliver vi dovne eller usikre, og det kan hurtig koste os dyrt,« siger forbrugerøkonom i FDM, Ilyas Dogru.

FDM har indhentet lånetilbud fra 15 banker og bilforhandlere på to biler til henholdsvis 180.000 og 360.000 kr. Begge lån har en løbetid på syv år.

På et lån til en bil til 180.000 kr. var der knap 60.000 kr. at spare. For bilen til 360.000 kr. var der 101.767 kr. i forskel på det dyreste og billigste lån, skriver FDM.

Undersøgelsen fra FDM viser også, at det er billigst at låne, hvis man har friværdi. Men selv da er der mange penge at spare ved at vælge det rigtige lån.

Ifølge FDM bør man som bilkøber aldrig sige ja til det første og bedste lånetilbud, men derimod indhente flere. I banken kan der tit forhandles om renten, mens det hos forhandleren tit vil være muligt at presse lånets etableringsomkostninger nedad.

FDM anbefaler, at man særligt er opmærksom på billånets ÅOP (årlige omkostninger i procent). Har to lån den samme ÅOP, skal man ifølge FDM tage lånet det med de højeste renter - de kan nemlig trækkes fra i skat.

Derudover bør man ifølge FDM gå efter så kort en løbetid på lånet, som ens økonomi tillader.

»Så sparer du renter og undgår, at du skylder mere, end bilen er værd, når den sælges igen,« skriver FDM.