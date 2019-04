Tusindvis af danskere får nu taget fra lønsedlen

En lang række danskere har gæld til det offentlige. Derfor tager Gældsstyrelsen nu flere tiltag i brug for at inddrive gælden.

Tusindvis af danskere vil i den kommende tid se det nederste tal på lønsedlen skrumpe.

For statens inkassoselskab, Gældsstyrelsen, er begyndt at modregne danskeres gæld til det offentlige gennem en række tiltag, heriblandt lønsedlen.

I marts og april har Gældsstyrelsen sendt varslinger til 3.500 danskere om, at de skal forberede sig på, at deres udbetalte løn vil falde, fordi styrelsen har modregnet offentligt gæld.

Det fortæller Lars Nordahl Lemvigh, direktør i Gældsstyrelsen.

»Lønindholdelse er et stærkt værktøj, for der tager vi pengene, inden de er kommet til udbetaling,« siger han til DR.

Det er udviklingen af et nyt it-system, der gør det muligt for Gældsstyrelsen at indeholde noget af lønnen for danskere med offentlig gæld fra restskat, parkeringsafgifter, underholdsbidrag og lignende.

Udover lønindholdelse har Gældsstyrelsen også lavet modregning i 372.000 danskeres årsopgørelse. Foreløbigt er der modregnet for 1 mia. kr.

De 373.000 danskere havde alle overskydende skat, men i stedet for at få pengene udbetalt har Gældsstyrelsen brugt dem til at betale af på danskernes gæld til det offentlige.

Det fortæller Gældsstyrelsen i en pressemeddelelse.

»At vi er i stand til at modregne gæld i udbetalingen af overskydende skat er et udtryk for, at vi er på rette vej med at genoprette gældsinddrivelsen i Danmark. Vi har gennemført en massiv oprydning i gældsposterne for at styrke inddrivelsen,« siger Lars Nordahl Lemvigh.

I gennemsnit har Gældsstyrelsen modregnet 2.850 kr. for hver skatteborger med offentlig gæld.

I år forventer Gældsstyrelsen at kunne modregne for ca. 3 mia. kr., når hele modregningen af overskydende skatter er gennemført frem mod september.