Boligejere med store friværdier får nej til lån

En opstramning af reglerne for boligudlån giver utilsigtede negative konsekvenser i storbyerne, oplyser realkreditten.

Claus Iversen, f. 1973, er finansredaktør på Finans. Claus har læst Statskundskab og Medievidenskab på Aarhus Universitet og har arbejdet som finansreporter i mange år. Han begyndte sin journalistiske karriere på Altinget.dk i 2001, hvor han som redaktør var med til at udvikle sitets fagspecifikke nyhedsbreve. Udover at have arbejdet fire år på Berlingske Tidendes Business-redaktion har Claus også prøvet kræfter med presse- og kommunikationsarbejde i såvel landbrugets brancheorganisation – det daværende Landbrugsraadet – som i Danske Bank. Han er en ivrig løber – dog ses han ikke så ofte på landevejene, som da han som ungdomsløber hentede op til flere guldmedaljer hjem.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Danskere, som har sparet millionformuer op i deres bolig i Storkøbenhavn og Aarhus, kan ende i økonomisk uføre, fordi de ikke kan få adgang til formuen, hvis de bliver arbejdsløse eller rammes af en stor lønnedgang.

Det er meldingen fra flere realkreditselskaber, som peger på, at strikse regler for belåning af ejendomme i landets to største byer har en problematisk afledt effekt.

»Det er noget pjat, at en veluddannet ingeniør med en stor friværdi, som bliver ledig, ikke kan belåne sin ejendom,« siger Mikkel Høegh, der er boligøkonom i Jyske Bank.

Reglerne er blevet strammet op i Storkøbenhavn og Aarhus af frygt for en overophedning af boligmarkedet. Der er sat grænser for, hvor meget gælden må fylde i forhold til indkomsten, og det giver problemer for danskere, der mister hele eller store dele af indkomsten. De får nej til at belåne deres friværdi, også hvis der er tale om store friværdier.

Finanstilsynet henviser til, at realkreditselskaber må afvige fra de nye regler, og afviser, at der er et problem. Men det passer ifølge realkreditselskaberne ikke. Hvis de afviger, får de problemer med tilsynet, som ingen ønsker at lægge sig ud med, lyder meldingen fra sektoren.

Derfor ønsker de fleste også kun at udtale sig uden for citat med Jyske Bank som en undtagelse.

»Reglerne er benhårde, og de bliver forfulgt nidkært af Finanstilsynet,« siger Mikkel Høegh.

Ifølge en ekspert går det særligt ud over kunstnere – forfattere, musikere og skuespillere – der ofte har svingende indtægter. Men det rammer også iværksættere, som ofte tjener få penge, i perioden efter at de har søsat en ny virksomhed.

»Problemet er, at der er en hel gruppe af mennesker, som falder udenfor, når man laver firkantede regler. Der bør være plads til det individuelle skøn i bankerne,« siger Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videncenter.

Pensionister har også haft problemer, men for den gruppe er der indført en regel, som giver visse muligheder for at belåne friværdier.