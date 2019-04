Boligejerne konverterer lån for milliarder

I sidste uge blev der yderligere indfriet fastforrentede lån for op mod 10 mia. kr. Dermed kommer de foreløbige indfrielser op over 30 mia. kr.

Det viser tal fra realkreditinstitutterne mandag.

Boligejerne har dermed pæn fart på med at konvertere, vurderer chefanalytiker.

- Vi venter, at de samlede indfrielser lander på 60-70 mia. kr. Det vil være det største omfang af konverteringer siden begyndelsen af 2015, hvor 2 pct.-lånet for første gang så dagens lys, konstaterer chefanalytiker i Nykredit, Jeppe Borre, i en kommentar.

Han vurderer, at flere boligejere vælger at surfe med på 1,5 pct.-bølgen.

- Det er med god grund, siger han, da lånet ligger og svinger omkring kurs 99.

Han anbefaler primært en nedkonvertering til boligejere med 2,5 pct. eller højere rente på deres nuværende realkreditlån. Det er der omkring 200.000, der har. Det kan dog også under visse omstændigheder have relevans for boligejere med 2 pct.'s-lån.