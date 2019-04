Rekord: Alle flekslånere får penge tilbage

Både lån med fast rente og flekslån nåede milepæl i marts.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

At bunden er gået ud af boligrenterne er ikke den store overraskelse. Men i marts blev der sat to bemærkelsesværdige rekorder, viser nye tal fra Nationalbanken.

For første gang faldt den gennemsnitlige realkreditrente ned under 2 pct. - helt præcist til 1,97 pct. På nye lån endte renten inklusive bidrag på 1,69 pct.

For flekslånerne markerede marts en ny milepæl. For første gang faldt gennemsnitsrenten på et flekslån i en helt måned ned under 0. Gennemsnitsrenten på et flekslån var således -0,05 pct.

”Dyreste” flekslån i dag er et F5-lån. Her er renten -0,01 pct.

6 af 10 nye boliglån i marts var med fast rente. Resten er flekslån. Over 50 pct. af flekslånene har en rentebinding på fem år eller mere, konstaterer Nationalbanken. Ialt 44 pct. af alle boliglån er nu med fast rente.

Siden marts er renten faldet yderligere, og søgningen mod lån med fast rente ventes at fortsætte. I dag kan man få et 30-årigt 1,5 pct. lån til en kurs omkring 99.

Flekslån med afdragsfrihed havde sin storhedstid i 2012, hvor de stod for næsten halvdelen af danskernes realkreditlån. På samme tid havde fast forrentede lån med afdrag en andel på omkring 22 pct.

Mange boligejere har i en lang årrække valgt at sikre renten på de historisk lave niveauer på 1,5-2 pct., og den udvikling ventes at fortsætte, vurderer man i Totalkredit.

»Renteforskellen mellem kort og lang rentebinding er i dag på sit laveste i siden 2009, eftersom det seneste rentefald her i 2019 primært er forbeholdt lån med længere rentebinding. Det gør det billigere at binde renten i længere tid,« siger chefanalytiker i Totalkredit, Jeppe Borre.

I øjeblikket er der gang i en konverteringsbølge, hvor boligejere kaster sig over 1,5 pct.-lånet. Det er både boligejere, som i forvejen har fast rente og konverterer ned, samt boligejere med variabel rente, som sadler om.

»For begges vedkommende giver det en større sikkerhed overfor potentielle og mærkbare rentestigninger. En mærkbar rentestigning ligger vel at mærke ikke i kortene, men flere scenarier vil altid være i spil. Boligejerne gør klogt i at forholde sig til påvirkningen på husholdningsøkonomien, hvis renten skulle stige, frem for at forlade sig på renteprognoser, der sjældent rammer plet,« mener Jeppe Borre.