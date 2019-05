Finans fakta: Nye tal fra Nationalbanken viser, at vi sparer mere og mere op.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Danskerne har nu 900 mia. kr. stående i banken til næsten ingen eller slet ingen rente.

Der er tale om en markant stigning, viser nye tal fra Nationalbanken. I marts sidste år havde vi et indestående på 861 mia. kr.

Men det er slet ikke nødvendigt at spare så meget op, og der er muligheder for at placere eller aktivere pengene mere fornuftigt.

At danskerne har så mange penge stående, og at lysten til at spare endnu mere op stadig stiger, er overraskende for de fleste økonomer. En af dem er forbrugerøkonom i PFA, Carsten Holdum.

»Der har været stigende fokus på opsparing siden finanskrisen kombineret med et tilsvarende mindre fokus på forbrug. Der er simpelthen ikke længere på samme måde status i at købe krims-krams for at vise det frem,« mener Carsten Holdum.

Den større opsparing giver ro på økonomien og tryghed, understreger han, men udstiller samtidig, at danskere modsat f.eks. i Sverige ikke har nogen stor aktiekultur.

»Derfor ville flere med fordel få en forventet gevinst ved at springe ud i aktieinvesteringer og/eller ved at få afdraget noget mere gæld,« siger Carsten Holdum.

Han giver følgende råd til opsparing i frie midler.