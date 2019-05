26.000 boligejere har fået bidragsrabat uden at vide det

Bidragene bliver sænket automatisk i nogle realkreditinstitutter, når man rammer en lavere belåningsgrad.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

26.000 boligejere i Realkredit Danmark har siden 2014 fået rabat på bidragene - formentlig uden at opdage det.

Der er tale om boligejere med afdragsfrie lån. De betaler et bidragstillæg på 0,1 pct.-point ved en samlet belåningsgrad under 60 pct. af boligens værdi og et bidragstillæg på 0,3252 pct.-point ved en samlet belåningsgrad over 60 pct.

En nedsættelse af bidragstillægget fra 0,3252 pct.-point til 0,1 pct-point giver en pæn besparelse. Har man et lån på 2 mio. kr., så sparer man på årsbasis 4.500 kr. svarende til godt 3.000 kr. efter skat.

Realkredit Danmark vurderer løbende ved hjælp af nogle ejendomsværdimodeller, om den samlede belåningsgrad i boligen er enten over eller under 60 pct., og herefter justeres bidragstillægget til den aktuelle situation. Der kan typisk være to årsager til et fald i belåningsgraden:

Enten har man delt sit lån op i to lån, hvor af den ene del er med afdrag, og dermed får man ved uændrede boligpriser løbende reduceret sin belåningsgrad.



Eller også er boligpriserne steget. Det trækker automatisk belåningsgraden ned.



De boligejere, som har fået en nedsættelse af bidragssatsen, er altså boligejere med afdragsfrie lån, hvor den samlede belåningsgrad i boligen er faldet ned til 60 pct. af boligens værdi eller derunder.

Realkredit Danmark har netop lavet en aktuel status, og siden starten af 2018 har omtrent 7.600 boligejere automatisk fået nedsat deres bidragssats. Fra 2014 og frem til nu, har vi gennemført en automatisk bidragsnedsættelse til næsten 26.000 boligejere med afdragsfrie lån.

Hovedparten af de 26.000 boligejere bor i Københavnsområdet eller har ejerlejligheder i byer som Aarhus, Aalborg og Odense.

»Det er netop i disse områder og på markedet for ejerlejligheder, at vi har oplevet de kraftigste prisstigninger. Havde man eksempelvis købt en ejerlejlighed tilbage i starten af 2012 i København og finansieret det med afdragsfrihed på realkreditlånet op til de tilladte 80 pct. af boligens værdi, så vil belåningsgraden i dag være reduceret til blot 45 pct.,« forklarer cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

Priserne på københavnske ejerlejligheder er i denne periode steget med tæt ved 80 pct. Opsvinget på boligmarkedet har dog bredt sig ud på tværs af landet gennem de senere år, og Realkredit Danmark har lavet automatiske bidragsnedsættelser i samtlige af landets 98 kommuner.

»Derudover kan man som boligejer selvfølgelig glæde sig over den lavere belåningsgrad og dermed højere friværdi i boligen. Siden starten af 2012 er friværdierne vokset med omtrent 650 mia. kr. - svarende til cirka 375.000 krr. pr. ejerbolig,« siger Christian Hilligsøe Heinig.