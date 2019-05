Politiet advarer mod feriefusk: Pas på falske hjemmesider

Danskere på jagt efter en feriebolig er på det seneste blevet snydt af falske hjemmesider, lyder det fra politiet.

Danskerne skal have paraderne oppe, når de går på jagt efter en feriebolig. Ellers er der risiko for, at de bliver franarret penge.

Sådan lyder det nu fra politiet, efter at flere danskere er blevet snydt af falske hjemmesider.

»Vi oplever lige for tiden, at flere borgere bliver snydt i jagten på en feriebolig. Det er borgere, der efterlyser en feriebolig på et samhandelssite eller Facebook, hvorefter de bliver kontaktet og ledt videre til en falsk side, der ligner Airbnb's hjemmeside. Borgerne tror fejlagtigt, at de lejer en bolig igennem Airbnb og overfører penge til en udenlandsk konto for at reservere boligen,« skriver politiet i et opslag på Facebook.

I samme opslag på Facebook kommer politiet med følgende råd til, hvordan man undgår at blive snydt i jagten på en feriebolig: