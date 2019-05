Her får du den højeste timeløn ved at flytte fra storbyen

Hvis man er træt af at sidde i S-toget omkring København, er der en økonomisk trøst at hente.

For indregner man besparelsen ved at flytte lidt uden for storbyen, svarer det til, at man får en timeløn på op til 411 kr., viser beregninger fra Jyske Realkredit.

Regnestykket er mest interessant for dem, der bor tæt på storbyen. Man kan bevilge sig selv en timeløn på 411 kr., hvis man køber en lejlighed i Brøndby i stedet for København. På andenpladsen kommer Hvidovre med 390 kr.

Bor man i hus, er timelønnen højst for borgerne i Ishøj med 379 kr. med Brøndby på andenpladsen.

Uanset, om man flytter fra en ejerlejlighed i København til en ejerlejlighed eller hus i en omkringliggende kommune, finder vi de samme tre kommuner i top tre i opgørelsen af timelønnen. Der er tale om Hvidovre, Brøndby og Ishøj.

»Det er ikke her, at kvadratmeterpriserne er lavest, når vi ser på kommunerne i S-togsnettet, men den relative korte afstand og rejsetid til København giver en timeløn, som mange vil føle sig godt tjent med,« siger afdelingsdirektør i Jyske Realkredit, Mikkel Høegh.

I den modsatte ende af skalaen finder man Frederiksberg Kommune, hvor den gennemsnitlige kvadratmeterpris er landet højeste – både for ejerlejligheder og huse. De høje priser betyder, at man betaler henholdsvis 155 kr. eller 495 kr. i timen afhængig af, om man flytter i lejlighed eller hus i Frederiksberg Kommune og pendler til arbejde i Københavns Kommune.

Udgangspunktet for analysen er, at boligkøberen har 5 pct. til udbetaling ved køb af en ejerlejlighed på 90 kvm i København. Det svarer til 179.298 kr. Vælger man i stedet at købe en tilsvarende ejerlejlighed i Frederikssund, har man 10,2 pct. til udbetalingen, og vælger man i stedet at flytte i hus, svarer det til en udbetaling på 11,9 pct. i Frederikssund.

Opsparingen rækker således noget mere i de omkringliggende kommuner. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for henholdsvis en ejerlejlighed og et hus i Københavns Kommune overgås dog af Frederiksberg og Gentofte Kommune.

De 80 pct. finansieres med et 1,5 pct. fastforrentet realkreditlån med afdrag, imens den resterende andel finansieres med et banklån med en rente på 5 pct. Analysen tager udgangspunkt i, at man ikke flytter til en større bolig. Vælger man en større bolig, vil det nedsætte timelønnen.

»Der ses en klar sammenhæng mellem den gennemsnitlige kvadratmeterpris og afstand til København. Men her skal man være opmærksom på transportomkostninger samt rejsetid, hvis man i stedet skal pendle til arbejde. Medregner man tid og transportomkostninger, skaber det et andet billede, fordi en lang rejsetid trækker ned i besparelsen, når den opgøres som timeløn,« forklarer Mikkel Høegh.

Med de nuværende prisforskelle mellem København og de omkringliggende kommuner, kan det mærkbart betale sig at flytte lidt uden for København og i stedet pendle til arbejde.