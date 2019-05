Der er fuglefløjt for oven, bare fødder i græsset og vandmelonen venter udskåret på havebordet. Lyder det som et scenarie, du snart vil investere i, er der milevid forskel på, hvor langt dine sparekroner rækker.

Forskellen på kommunernes gennemsnitlige kontante udbudspriser på sommerhuse udgør nemlig for øjeblikket næsten 3,5 millioner kroner, hvis man sammenligner landets højeste priser med de billigste. Det viser nye tal fra Boliga.dk.

På Lolland er sommerhusene således i gennemsnit udbudt til salg for en kontantpris på godt 761.000 kroner, mens de tilsvarene i Helsingør Kommune, der blandt andet tæller feriebyen Hornbæk, står til en gennemsnitlig kontant udbudspris på hele 4.171.000 kroner.

- Det er kun få sommerhuskøbere, som har råd til et hus i den prisklasse, og det er da heller ikke det typiske udbudte sommerhus i Helsingør Kommune, siger Mira Lie Nielsen, der er chefanalytiker og boligøkonom hos Nykredit.

- Det er især ét område, som skaber den høje gennemsnitspris på sommerhuse i kommunen, nemlig Hornbæk. I Hornbæk er det ikke ualmindeligt, at køberne har råd til at købe huse i plus fire millioner kroners-klassen. Hornbæk er et eksklusivt sommerhusområde, det ligger tæt på København, og det er blevet et samlingssted for familier med gode indkomster, store friværdier og generelt store formuer.

Med sig helt i front har Helsingør selskab af Aarhus Kommune, her ligger blandt andet området Egå, der trak sidste års højeste kvadratmeterpriser for fritidshuse. Og der skal da også skrabes lidt håndøre sammen, hvis man vil byde ind på det østjyske fritidsmarked.

I Aarhus Kommune lyder den gennemsnitlige kontante udbudspris nemlig p.t. på lige over 3,3 millioner kroner.

Dyreste af det dyre

Trods høje gennemsnitspriser kan man da også finde sommerhuse i noget mindre prisskala i højdespringer-områderne.

I Helsingør Kommune står det billigste udbudte sommerhus - der ganske vidst beskrives som værende i dårlig stand - eksempelvis til 839.000 kroner. Mens det billigste i Aarhus Kommune ligger i Malling, tæt på stranden og koster knap 1,2 millioner kroner.

Og så er der selvfølgelig også alt det andet - alt det i top - der trækker gevaldigt i den anden retning; liebhaveriet.

Landets tre dyreste sommerhuse netop nu koster således mellem 18 og 24 millioner kroner - og rummer mellem 170 og 350 boligkvadratmeter. Det viser oplysninger fra Boliga.dk.

Sommerhusene ligger i Hornbæk og Gilleleje på den sjællandske nordkyst og det absolut dyreste har hjemme helt ude på Grenen i Skagen.

