Nykredit: Huspriserne vil fortsætte med at kravle op

De kommende år vil byde på prisstigninger på markedet for parcel- og rækkehuse, lyder det i en ny prognose fra Nykredit.

De danske husejere går en god tid i møde. Priserne på parcel- og rækkehuse står nemlig til at stige i alle dele af landet i de kommende år.

Det vurderer landet største realkreditinstitut, Nykredit, i en prognose.

»Det går fortsat godt på boligmarkedet. Der handles flittigt, og priserne på huse stiger i samtlige landsdele. At boligmarkedet har det godt skyldes i høj grad, at det går godt i dansk økonomi. Flere og flere danskere har fast arbejde og oplever indkomstfremgang. Sammen med de lave renter giver det mange danske familier mulighed for at opgradere huset eller blive husejere for første gang,« skriver Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom i Nykredit, i prognosen.

På landsplan venter Nykredit, at priserne vil stige med 3,7 pct. i år. I 2020 vil priserne stige med 2,3 pct., mens tallet i 2021 ventes at ligge på 2,1 pct. I snit vil priserne dermed årligt stige med 2,7 pct. i perioden 2019-2021, hvis Nykredit rammer plet med sin prognose.

Højdespringeren på listen er Byen København, hvor Nykredit venter, at priserne i snit vil stige med 3,4 pct. om året.

Andenpladsen indtager Vest- og Sydsjælland, hvor priserne ifølge Nykredit står til at stige med 3,3 pct. om året. Tredjepladsen indtager Nordsjælland med gennemsnitlige årlige prisstigninger på 3,1 pct.

Der er usikkerheder forbundet med prognosen, lyder det fra Nykredit.

»Prognosen for 2021 er særdeles usikker, da det for det første er langt ude i fremtiden. For det andet træder de nye boligskatter i kraft 1. januar 2021, der kan medføre skvulp på boligmarkedet. Vi forventer en meget begrænset positiv effekt på huspriserne i 2021 på landsplan, men for ejerlejligheder forventer vi en negativ effekt. Størrelsen er praktisk talt umulig at spå om,« skriver Mira Lie Nielsen.