Boligejere står til skattesmæk på 100 mio. kr. efter sommerferien

Afbetalingen starter i august og september, hvis der ikke bliver indgået en politisk aftale.

Der venter 1.200 danske boligejere en regning på op mod 100 mio. kr.

Tidligere på året kom det frem, at flere boligejere ikke har betalt ejendomsværdiskat i flere år grundet en fejl, og de står nu til at skylde mange mio. kr. i skat.

Det skriver DR.

Beløbet kommer fra skatteminister Karsten Lauritzen (V) i et svar til Folketingets Skatteudvalg.

»På baggrund af det foreløbige arbejde med sagskomplekset skønnes det, at den manglende betaling af ejendomsværdiskat svarer til ca. 10 mio. kr. årligt efter tilbageløb i den periode, hvor der er opkrævet for lidt i skat,« skriver han.

Flest bekræftede fejl med ejendomsværdiskat Aarhus: 90

København: 74

Kalundborg: 51

Odense: 48

Guldborgsund: 29

Kolding: 24

Sønderborg: 24

Aalborg: 20

Viborg: 20

Slagelse: 18

Kammeradvokaten har slået fast, at der efter gældende regler skal opkræves skat op til 10 år tilbage i tiden, og derfor kan det samlede beløb ende på 100 mio. kr. plus renter for tre år.

Karsten Lauritzen har tidligere forsøgt at finde en politisk løsning, men forhandlingerne brød sammen kort før, der blev udskrevet valg. Skatteministeren foreslog en aftale, hvor boligejerne kunne nøjes med at betale skat for de sidste tre år tilbage, men ministerens forslag blev afvist af Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

»Løsningen skal findes på et oplyst grundlag. Vi har ikke været klar til at løse det med pistolen for panden lige op til et valg,« siger skatteordfører i Dansk Folkeparti Dennis Flydtkjær til DR.

Boligejerne skal uden en aftale begynde afbetalingen af gælden for de sidste 10 år plus tre års renter i august og september.

Berlingske har tidligere afdækket, at de manglende skatteopkrævninger bl.a. skyldes forkerte registreringer i vurderingssystemet for ejendomme, og at fejlene muligvis går tilbage til 2001 og 2002. I mange tilfælde blev boligernes ejendomsværdi sat til nul kr.

Ifølge Vurderingsstyrelsen er der sager om manglende betaling af ejendomsværdiskat over hele landet.

Foruden den manglende ejendomsværdiskat, har styrelsen også fundet frem til ca. 950 boliger, der måske ikke har betalt boligskat til kommunen, der også kaldes grundskyld.

Boligejernes samlede regning kan derfor ende med at løbe op over 100 mio. kr.