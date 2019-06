En ny analyse fra Boligsiden viser, at den københavnske metro har haft en positiv effekt på ejerlejlighedspriserne.

Metroen i København har ikke kun forbedret hovedstadens indbyggeres muligheder for at komme hurtigt fra A til B. Løftet i infrastrukturen har også haft en positiv effekt på boligpriserne.

Det skriver Boligsiden.dk.

I en ny analyse har Boligsiden undersøgt priserne på ejerlejligheder i de to nabopostnumre Brønshøj og Vanløse, der begge ligger i samme afstand til centrum af København. Analysen viser, at priserne lå på niveau frem mod et år inden åbningen af metroen i Vanløse i 2003. Siden er der opstået en mærkbar prisforskel.

»Priskurven for Brønshøj og Vanløse har fra 1992 til 2002 nærmest været identisk. Det fortæller os, at vi har at gøre med to områder, der gennem mange år har været lige attraktive for boligkøberne - endda på trods af, at der i Vanløse er op til flere S-togsstationer. Ser vi på salget af ejerlejligheder i året, inden metroen stod færdig, fik priserne et løft i Vanløse. Den udvikling er forsat frem til i dag, når vi sammenholder de to områder,« siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Fra 2002, året inden metroens åbning, og frem til 2018 er priserne på ejerlejligheder steget 94 procent i Brønshøj, mens det gælder 123 procent i Vanløse. I kroner og øre betyder det, at den gennemsnitlige kvadratmeterpris på ejerlejligheder solgt henover sidste år var 5.337 kroner højere i Vanløse. Køber man en ejerlejlighed på 80 kvadratmeter svarer det til en prisforskel på 426.960 kroner.

Hvor vigtigt er det, at der er offentlig transport i nærheden af den bolig, du skal købe? Det er vigtigt 39 pct.

Det er afgørende 36 pct.

Det gør ikke nogen forskel 18 pct.

Jeg foretrækker, at der hverken kører busser eller tog i nærheden 5 pct.

Ved ikke 2 pct. (Poll udført blandt 1.042 brugere af Boligsiden i perioden fra 6. til 16. maj 2019) Kilde: Boligsiden

Når man ser på øvrige områder, der også har fået metrostationer, vurderer Birgit Daetz, at der har været lignende gevinster.

»Amager har i mange år haft en enkelt hovedfærdselsåre i Amagerbrogade, når det kommer til den kollektive trafik. Men med metrosporet, der splitter sig i to et godt stykke ud på Amager, er den sydlige del af byen blevet langt mere attraktiv, fordi afstanden ind til centrum er blevet markant kortere i rejsetid,« siger Birgit Daetz og fortsætter:

»Vi ved, at adgangen til offentlig transport betyder meget, når folk køber bolig. I maj måned lavede vi en undersøgelse blandt mere end tusind brugere af Boligsiden, hvor vi spurgte, hvor vigtigt det er med tog, metro eller bus i nærheden, når der skal vælges en bolig. 75 procent svarede, at det enten var vigtigt eller ligefrem afgørende. Derfor giver det god mening, at vi kan aflæse etableringen af metroen i prisstatistikkerne.«

Den næste del af den københavnske metro, Cityringen, åbner efter planen på den anden side af sommeren 2019. Linjen kommer til at køre henover Østerbro og Nørrebro til Frederiksberg, videre til Vesterbro og indre by.