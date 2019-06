I dag får 70.000 danskere ændret deres skat

Skattestyrelsen forsøger at forhindre store skattesmæk.

Danskerne er blevet bedre til at ramme plet med skattebetalingen, når forskudsopgørelsen skal udfyldes.

På otte år er danskernes restskat halveret fra 8 mia. kr. til 4 mia. kr., og alene i år har Skattestyrelsen afværget skattesmæk for hundredtusindvis af danskere ved at sende dem en mere præcis forskudsopgørelse. Det skriver Politiken.

Netop i dag sender Skattestyrelsen 70.000 justerede forskudsopgørelser ud til danskere, der riskerer at betale en forkert skat, hvis ikke opgørelsen bliver revideret.

»Når vi kan se på de indberetninger, vi får fra arbejdsgiverne, at der er sket en ændring i den enkeltes indtægt, så sender vi et nyt forslag til forskudsopgørelse, så borgeren kommer til at betale en korrekt skat,« siger Karoline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen, til Politiken.

I 2010 betalte 1,2 mio. borgere i gennemsnit 7.100 kr. i restskat. I år skal 800.000 borgere betale i gennemsnit 5.100 kr. tilbage til skattevæsenet. Dermed får langt færre danskere skattesmæk end tidligere, og det er positivt, mener Karoline Klaksvig.

»For borgerne skal betale renter af den restskat, de skylder, og omvendt får borgerne ikke nogen rente, hvis de har betalt for meget i skat og skal have overskydende skat tilbage,« siger hun til Politiken.

I alt har Skattestyrelsen i år sendt 350.000 borgere et nyt forslag til forskudsopgørelsen. Cirka 8 ud af 10 borgere accepterer ændringen fra Skattestyrelsen.