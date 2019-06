Igen i år falder sommerens ferietrafik sammen med vejarbejde. Og der er mere vejarbejde end tidligere, viser nye tal.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Der er udsigt til længere rejsetid og kilometerlange køer, når titusindvis af danskere hen over sommeren skal køre sydpå. Det skriver FDM.

Igen i år falder sommerens ferietrafik sammen med højsæson for vejarbejder på de tyske motorveje, og i år kan blive endnu slemmere end tidligere. Nye tal fra FDM's tyske søsterklub ADAC viser, at der allerede nu er gang i 540 vejarbejder rundt om i Tyskland.

Det er 150 flere end på samme tidspunkt sidste år.

Og selvom vejarbejderne fordeler sig over hele Tyskland, får danske bilister svært ved helt at styre udenom, lyder advarslen fra FDM. Der er nemlig flere vejarbejder i gang på både Autobahn A7 og A9, som mange danskere kører ad.

Det samme gælder omkring München og mod Salzburg i Østrig.

Ifølge FDM kan man minimere kø-risikoen ved at køre om natten, køre midt på ugen og ved at undgå store byer som Hamborg og Berlin i myldretiden. FDM anbefaler også, at man holder sig orienteret om trafiksituationen, f.eks. ved hjælp af Google Maps, der selv foreslår alternative ruter, hvis trafikken sander til.

Derudover kan det være en god idé at betale sin tyske vejafgift hjemmefra, så man undgår de ofte lange køer ved motorvejenes betalingsanlæg.